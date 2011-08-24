'Türkiye kara harekatı istiyorsa kapımızı çalsın'

T24 - Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava operasyonunun ardından olası kara harekatı ile ilgili Irak Parlamentosu Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Humam Hamoudi, Irak'ın Kuzeyi'ne yapılacak olası kara harekatını istemediklerini belirtirken "Olursa da Ankara, kapımızı çalmalı" dedi.



Irak’ın başkenti Bağdat’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Parlamentosu Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Humam Hamoudi, Kuzey Irak’taki PKK kamplarını kontrol edecek sayıda güvenlik güçleri olmadığını belirtti. Türkiye Irak ve ABD arasında kurulan üçlü mekanizmanın daha etkin çalıştırılması gerektiğini söyleyen Hamoudi, "Sınır geçmek Irak’ın egemenliği açısından ciddi bir konudur. Bu bölgelerde yasa dışı gruplar bulunması bizi de rahatsız ediyor. Ancak komşumuz kapımızı çalmadan girmesin" açıklamasında bulundu.





'Kürt devleti kurulsa bile ölü doğar'



Iraklı yetkili Kuzey Irak’ta kurulacak olası bir Kürt devleti ile ilgili soruya ise, Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin ağzından cevap verdi. Humam Hamoudi, Talabani’nin kendilerine her milletin bir devlet sahibi olmak istediklerini bunu becerecek akıllarının da olduğunu ancak böyle bir devletin kurulması halinde Irak dahil; Türkiye, Suriye ve İran’ın tepki göstereceğini, dolayısı ile ölü bir devlet olarak doğacağını, böyle bir devletin ancak 6 ay yaşayabileceğini söylediğini aktardı.



Hamoudi Suriye’de yaşanan gelişmelerle de ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden ABD’nin tavrını eleştiren Hamoudi, "Denizleri aşarak buraya gelenlerin Suriye’de rejim değişsin demeleri yanlıştır" dedi. Komşuları Suriye’ye yardım etmeli" diyen Hamoudi, Suriye’nin İsrail’e karşı duran ülkelerin başında geldiğine dikkat çekti.Hamoudi, Şam yönetiminin bir an önce reformları hayata geçirmesi ve halkına karşı zor kullanmaması gerektiğini ekledi.





