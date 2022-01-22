Türkiye kar altında: 48 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 48 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti.

Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla süreceği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden “Kimse dışarıda kalmasın! misafir edelim” çalışması

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışmasının devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklarımız ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması sürdürülüyor. Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz, mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, Yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis, jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz."

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