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Spor

Türkiye Kano Şampiyonası’nda Şişecam Çayırova ekibi birinci oldu

İZNİK(Bursa),(DHA) - İznik Gölü’nde gerçekleştirilen Türkiye Kano  Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu

08 Ekim 2017 19:48

İZNİK(Bursa),(DHA) - İznik Gölü’nde gerçekleştirilen Türkiye Kano  Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu. İznik Belediyesi ev sahipliğinde, Kano Federasyonu’nun organizasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen yarışlara 13 ilden 17 kulüp 104 sporcuyla katıldı. Yarışları gün boyunca karadan ve gölden 12 Kano Federasyonu hakemi takip etti. Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip İznik’te gerçekleştirilen şampiyonada Şişecam Çayırova Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıkarken, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye giren spor kulüpleri kupalarını İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Kano Federasyonu Başkanı Kano Alper Cavit Kabakçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık’ın elinden aldı.
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