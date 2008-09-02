Türkiye kan alarmında

Türkiye genelinde kan ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan kan merkezlerinin yöneticileri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kan ihtiyacının daha da artacağı konusunda uyarıyor. Normal şartlarda en az 3 bin ünite kan stoku olması gereken İstanbul Çapa Kan Merkezi'nde bugün 972 ünite kan var. Ankara'daki kan bankasının stoklarında ise minimum bin ünite olması gerekirken, 381 ünite kan bulunuyor. İzmir'de de durum farklı değil. Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nde en az bin ünite olması gereken stoklarda 482 ünite kan mevcut. Kızılay, Ramazan ayında kan bağışı toplayabilmek için iftar sonrası da hizmet verecek. Çapa Kan Merkezi Müdürü Dr. Hüsnü Altunay, Ramazan ayında bağışların yüzde 40 oranında düştüğünü, bu nedenle iftardan sonra da açık olduklarını belirtti.



Dibe vurdu



Türkiye genelinde kan bağışının yetersiz kaldığını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ise yılda en az 1.5 milyon kişinin kan bağışında bulunması gerektiğini açıkladı. Geçen yıl yurt genelinde 600 bin kan bağışının yapıldığını belirten Küçükali, bu yıl yürüttükleri çalışmalarla bu rakamı 900 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ramazan ayında kan bağışının yüzde 40 azaldığına dikkat çeken Küçükali, bu yıl aynı durumun yaşanmaması için büyük camilerin önüne kan bağışı araçları gönderileceğini söyledi.



