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Türkiye Kamu-Sen'den MHP'ye suç duyurusu

MHP'li yöneticiler hakkında ‘hakaret, tehdit, şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

17 Şubat 2018 19:18

Türkiye’nin en fazla üyeye sahip ikinci büyük memur konfederasyonu Türkiye Kamu-Sen, nisan ayında yapılacak genel kurul süreci nedeniyle 'saldırıya maruz kaldıkları ve tehdit edildikleri' iddiasıyla MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ile Semih Yalçın hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Konfederasyona bağlı sendikalarda delegelerin, şube başkanlarının, sendika genel başkanlarının dövüldüğü, adayların tehditle istifaya zorlandıkları öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre,  Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Semih Yalçın hakkında ‘hakaret, tehdit, şantaj’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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