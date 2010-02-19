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Ekonomi

Türkiye, kadınların istihdam oranında son sırada

AB bölgesinde 15-64 yaş aralığındaki kadınların istihdam oranına ilişkin istatistiklere göre, Türkiye, 31 ülke arasında yüzde 25,5 ile en son sırada yer alıyor.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - AB bölgesinde 15-64 yaş aralığındaki kadınların istihdam oranına ilişkin istatistiklere göre, Türkiye, 31 ülke arasında yüzde 25,5 ile en son sırada yer alıyor.

Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi  (OKFRAM), TÜİK'in kasım ayı işgücü rakamlarına dayanarak gerçekleştirdiği  işgücünde cinsiyet ilişkisine ilişkin analizlerini açıkladı.

2009 yılı kasım ayı verilerine göre çalışan nüfusun yüzde 72'sini  oluşturan erkek nüfusunun yüzde 64'ü yevmiyeli veya ücretli, yüzde 52'si  hizmetler sektöründe istihdam edilirken, çalışan kesimin sadece yüzde 28'lik  kısmını oluşturan kadın nüfusunun yüzde 52'si ücretli ve yevmiyeli olarak  çalışıyor. Erkek nüfusundan farklı olarak kadınlar, tarım ve hizmetler sektöründe  neredeyse eşit dağılım gösteriyor.

Kadınların işgücüne katılımının arttığı dönemlerin ilkbahar ve yaz  aylarına geldiğini gösteren analizler, Türkiye'de kadınların mevsimsel işçi  olarak faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.

OKFRAM'ın analizine göre, her ne kadar son dönemlerde kadının işgücüne  katılmasında bir artış gözlenmiş olsa da, bu oran gelişmiş ve diğer gelişmekte  olan ülkelere göre oldukça düşük düzeyde bulunuyor.

AB bölgesinde 15-64 yaş aralığı kadın istihdam istatistikleri  incelendiğinde; 2009 yılının üçüncü çeyreğine göre İzlanda yüzde 77,9 ile kadın  istihdamında birinci sırada yer alırken, onu yüzde 74,1 ile Norveç ve yüzde 73,7  ile Danimarka izliyor. Türkiye ise Avrupa bölgesinde yer alan 31 ülke  sıralamasında yüzde 25,5 ile en son sırada yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı son  rakamlar da mevcut istatistiğin değişmediği görüşünü destekliyor.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğünde aile  nedenleri ve iş hayatının kadına bakış açısının yanı sıra eğitim yetersizliği ve  kırsal kesimden kente göç de rol oynuyor.


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