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Sağlık

Türkiye, kadınlardaki kalp hastalıklarında dünya birincisi

Birmingham Alabama Üniversitesi Elektrokardiyografi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nanda: Türkiye, kadınlardaki kalp hastalığı oranında dünyada birinci ülke konumunda

04 Haziran 2014 20:21

Dünyanın önde gelen kardiyologları arasında gösterilen ABD'deki Birmingham Alabama Üniversitesi Elektrokardiyografi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Navin C. Nanda, Türkiye 'nin, kadınlardaki kalp hastalığında dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Nanda, dünyada ve Türkiye'de ölümlerin birinci sebebini kalp hastalıklarının oluşturduğunu belirtti. Özellikle kadınlarda bunun çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Nanda, "Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında ölümlere neden olan en sık problem, kalp hastalıkları. Türkiye, kadınlardaki kalp hastalığı oranında dünyada birinci ülke " diye konuştu. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Çin 'in de bu hastalıkta başı çektiğini anlatan Nanda, bunun birçok ülkeyi ilgilendiren global bir sorun olduğuna dikkati çekti.

 

Risk faktörleri çok

 

Radikal’de yer alan habere göre, Prof. Dr. Nanda, kalp hastalığının en önemli sorununun genetik olduğuna dikkati çekerek, "Fakat ondan sonra bazı risk faktörleri var. Örneğin; hipertansiyon, hiperkolesterol, obezite, diyabet ve en önemlisi de sigara. Türkiye'de de sigara, önemli problem fakat son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük gayretleri oldu. Bunları izliyoruz" dedi.

Nargilenin kalp için tehlike olabileceğini öngördüklerini vurgulayan Nanda, nargilenin de sigarayla aynı etkiyi gösterdiğini ifade etti.

Nanda, nargile dumanın solunum yoluyla alındığını, daha sonra akciğerlere temas ettiğini vurgulayarak, "Toksik etkileri aynı, hatta içinde daha çok toksin madde var. Nargile, masum bilindiği için öyle bir inanış söz konusu, sigaraya göre daha masummuş gibi lanse ediliyor. Öyle olmadığı son yayınlarda açıklandı. Özellikle Sağlık Bakanlığı buna 'yükselen tehlike' diye dikkati çekti. O yüzden zevk veren bu tür alışkanlıklardan uzak durun" diye konuştu. 

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