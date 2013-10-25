Türkiye, kadın-erkek eşitliğinde kaçıncı sırada?

Dünya Ekonomik Forumu'nun (DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre, son bir yıl içerisinde birçok ülkede kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik durumunda az da olsa olumlu gelişmeler kaydedildi.

Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal konumuna dair 136 ülkeye ilişkin veriler içeren raporda, kadın-erkek eşitliği bakımından İzlanda, Finlandiya ve Norveç ilk üç sırada yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre siyasal katılım, ekonomik eşitlik, eğitim ve sağlık hakkı gibi farklı alanlarda kadının yerine değinen raporda Türkiye'nin kadın-erkek eşitliği endeksindeki yeri 120. sırada.

Filipinler ve Nikaragua ilk 10'da yer aldı.

Geçen yıldan bu yana hiç gelişme kaydetmeyen bölgeler ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Yemen 136 ülke arasında en sonda bulunuyor.

Kuzey ülkeleri liste başı

DEF bu raporu son sekiz yıldır yayımlıyor. Raporun yazarlarından Saadia Zahidi, 2006'dan bu yana endeksteki ülkelerin yüzde 80'inde kadın-erkek eşitliğinde gelişme kaydedildiğini belirtti.

Zahidi, yüzde 20'de hiçbir gelişme olmamasını ise "endişe verici" olarak niteledi.

Kuzey ülkeleri liste başında yer almaya devam etti. İzlanda son beş yıldır kadın-erkek eşitliğini en iyi sağlayan ülke konumunda.

İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç, kadın-erkek arasında yüzde 80 eşitlik oranına sahip.

Türkiye'de kadın-erkek eşitliği

Geçen yıl 135 ülke arasında 124. sırada yer alan Türkiye, raporun ilk yayımlandığı yıl olan 2006'da 115 ülke arasında 105. sıradaydı.

2013 raporundan Türkiye'ye dair bazı çarpıcı veriler ise şöyle:

Kadınlar arasında işsizlik oranı %11 (erkeklerde 9)

Kadınlar arasında yarım gün çalışma oranı %24 (erkeklerde 9)

Tarım dışı istihdamda kadın işgücü oranı %23

Banka hesabı olan kadınların oranı %33 (erkeklerde 82)

İşletmelerde liderlik konumuna yükselebilen kadın oranı %4

Aşağıdaki konular bakımından kadının yeri itibariyla 136 ülke endeksi içinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri şöyle:

Ekonomik katılım ve fırsat 127

İşgücüne katılım 123

Eşit işe eşit ücret 79

Eğitimde başarı 104

Sağlık 59

Siyasal yetkilendirme 103