T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye, kadın-erkek eşitliğinde kaçıncı sırada?

Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal konumuna dair 136 ülkeye ilişkin veriler içeren raporda, kadın-erkek eşitliği bakımından İzlanda, Finlandiya ve Norveç ilk üç sırada yer alıyor

25 Ekim 2013 18:33

 

Dünya Ekonomik Forumu'nun (DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre, son bir yıl içerisinde birçok ülkede kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik durumunda az da olsa olumlu gelişmeler kaydedildi.

Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal konumuna dair 136 ülkeye ilişkin veriler içeren raporda, kadın-erkek eşitliği bakımından İzlanda, Finlandiya ve Norveç ilk üç sırada yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre siyasal katılım, ekonomik eşitlik, eğitim ve sağlık hakkı gibi farklı alanlarda kadının yerine değinen raporda Türkiye'nin kadın-erkek eşitliği endeksindeki yeri 120. sırada.

Filipinler ve Nikaragua ilk 10'da yer aldı.

Geçen yıldan bu yana hiç gelişme kaydetmeyen bölgeler ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Yemen 136 ülke arasında en sonda bulunuyor.

 

Kuzey ülkeleri liste başı

 

DEF bu raporu son sekiz yıldır yayımlıyor. Raporun yazarlarından Saadia Zahidi, 2006'dan bu yana endeksteki ülkelerin yüzde 80'inde kadın-erkek eşitliğinde gelişme kaydedildiğini belirtti.

Zahidi, yüzde 20'de hiçbir gelişme olmamasını ise "endişe verici" olarak niteledi.
Kuzey ülkeleri liste başında yer almaya devam etti. İzlanda son beş yıldır kadın-erkek eşitliğini en iyi sağlayan ülke konumunda.

İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç, kadın-erkek arasında yüzde 80 eşitlik oranına sahip.

 

Türkiye'de kadın-erkek eşitliği

 

Geçen yıl 135 ülke arasında 124. sırada yer alan Türkiye, raporun ilk yayımlandığı yıl olan 2006'da 115 ülke arasında 105. sıradaydı.
2013 raporundan Türkiye'ye dair bazı çarpıcı veriler ise şöyle:
Kadınlar arasında işsizlik oranı %11 (erkeklerde 9)
Kadınlar arasında yarım gün çalışma oranı %24 (erkeklerde 9)
Tarım dışı istihdamda kadın işgücü oranı %23
Banka hesabı olan kadınların oranı %33 (erkeklerde 82)
İşletmelerde liderlik konumuna yükselebilen kadın oranı %4
Aşağıdaki konular bakımından kadının yeri itibariyla 136 ülke endeksi içinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri şöyle:
Ekonomik katılım ve fırsat 127
İşgücüne katılım 123
Eşit işe eşit ücret 79
Eğitimde başarı 104
Sağlık 59
Siyasal yetkilendirme 103

 

ETİKETLER

türkiyekadınerkekekonomisiyasal katılımfilipinlernorveçeşitlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24