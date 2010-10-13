Türkiye kadın-erkek eşitliğinde Avrupa sonuncusu

T24 - Dünya Ekonomik Forumu, 2010 'Cinsiyetler arası Küresel Fark Raporu'nu açıkladı. Dünya Ekonomi Forumu'nun 2010 yılı raporuna göre, Türkiye kadın erkek eşitliğinde Avrupa ülkeleri arasında sonuncu olurken dünya ülkeleri arasında da 134 ülke içinden 126'ncı oldu.





Cenova merkezli Dünya Ekonomik Forumu, 2010 yılı cinsiyetler arası fark raporunu sundu. Rapor, dünya ülkelerini, ekonomik katılım, eğitim düzeyi, sağlık ve ortalama ömür ve politik güç olmak üzere dört alanda değerlendirmeye aldı.

Rapora göre Kuzey Avrupa ülkeleri, İzlanda (1), Norveç (2), Finlandiya (3) ve İSveç (4), dünya üzerinde kadın-erkek arasında en büyük eşitliği sağlamaya devam ediyor.

134 ülke üzerinde araştırma yapılarak hazırlanan rapora göre Asya ülkelerinden Yeni Zelanda 5. sırada yer alırken Çin 61, Japonya ise 94. sırada. Malezya'nın 98. olduğu sıralamada, İran 123. ve Pakistan 132. oldu.



Orta Doğu'da İsrail bilinci

Orta Doğu ülkeleri arasında ise genel sıralamada 52. olan İsrail 1. sırada yer alıyor. Lübnan 116, Suriye 124, Suudi Arabistan ise 129. sırada.

Sıralamada geçen yıla göre 12 sıra atlayan ABD 19, Kanada ise 20. sırada yer alıyor.

Avrupa ülkelerindeki tablo ise şaşırtıcı. Kadın erkek eşitliği sıralamasında İspanya 11, Almanya 13, İngiltere 15, Rusya 45 ve Fransa 46. oldu. Komşu Yunanistan 58. olurken, Ermenistan 84. sıraya yükseldi.



Türkiye 134 ülke arasında 126'ncı

Türkiye'ye baktığımızda ise durum pek parlak değil. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sonuncu olurken, genel sıralamada ise 126. oldu. Yani neredeyse sonda...

Bu değerlendirmeye göre Türkiye, kadın erkek eşitliği konusunda bir kere daha başarısız oldu. İran, Hindistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve neredeyse tüm Afrika ülkelerinden geride kaldı.

İşte Türkiye'nin ayrıntılı raporu:

Türk kadınının ortalama evlilik yaşı 23. Kadın başına düşen doğum sayısı ise 2.10. Türkiye'de kadın ve erkek sayısı arasında ise sadece %1lik bir fark var.

Türk kadınının iş gücüne katılımı sadece %26'lık bir oranla sınırlı. Türk kadının kazandığı para, gelirin sadece %5'ini oluşturuyor.

Okuma yazma oranı ise bir önceki rapora göre yükselmiş, Türk kadının %81'i okuma yazma biliyor. Erkeklerin ise %96'sı...

Türk kadını ortalama ömürde erkeği solluyor. Kadınların ortalaması 67 iken, erkeklerinki 64.



Politik katılım

Politik katılımda ise Türk kadını oldukça gerilerde. Meclisteki kadın oranı %9, bakanlık pozisyonundaki kadın oranı %8, ve son 50 yılda sadece 3 yıl bir kadın başbakanlık yapmış.



Sosyal haklar

Annelik konusuna gelince, sosyal haklar konusunda hala sorunlar var. Doğum izni esnasında anneler aylık gelirlerinin toplam %67'sini alabiliyorlar. Doğum yapan kadınların %83'ü doktor kontorlü altındayken, her 100.000 kadından 44'ü doğum sırasında hayatını kaybediyor. Kadınların %29'u evlilik dışı doğum yapıyor.

Anaerkil gelenek hesabı Türkiye'de yapılamıyor, çünkü ülkede ataerkil sistem hakim. Kadınların birden fazla erkekle evlenmesi mümkün değil. Aynı zamanda, kadına yönelik şiddete karşı yaptırımlar yetersiz, buna karşı alınan yargı kararları hesabı, rapora göre, değerlendirmesi yapılamayacak kadar az...