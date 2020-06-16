Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'ndan Eda Demirci'ye yanıt: Kendisini konuyu anlatması için acil yardım hattımıza yönlendirdim

FOX TV spikeri gazeteci İsmail Küçükkaya ile boşanan ve şiddet gördüğünü açıklayan Eda Demirci'nin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na yönelik eleştirisine Başkan Canan Güllü'den yanıt geldi.

TIKLAYIN| Eda Demirci "şiddet gördüm" dedi; İsmail Küçükkaya "ispat ederse her türlü cezaya razıyım" yanıtını verdi

Eda Demirci sosyal medyadaki röportajında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunu aradığını ancak Başkan Canan Güllü’nün kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Güllü, eşi tarafından katledilen Emine Bulut olayının basına yansıdığı gün Eda Demirci tarafından arandığını belirterek “Bir canlı yayına hazırlandığımı söyledim. Kendisini konuyu anlatması için acil yardım hattımıza yönlendirdim. Ki kurumsal bir kimlik olarak kayıt altına alınmadan herhangi bir olayı incelemeye almıyoruz. Bu kısa görüşmeden sonra kendisinden herhangi bir haber almadım." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Güllü, "11 Haziran’da bana 13 adet mesaj atmış ancak numarası bende kayıtlı değil. Atılan mesaja cevap vermediğim, ayrıca tanımadığım numaradan gelen bir aramaya geri dönmediğim için yargısız infaza tabi tutulmak beni derinden üzdü. ‘Kadın kadının yurdudur’ diyen ‘Kadın dayanışması yaşatır’ mücadelesi veren bir anlayıştayız ve bu hiç değişmeyecek. Bunun sorgulanmasına da izin vermem” diye konuştu.

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Ne olmuştu?

Öğretmen Eda Demirci, boşandığı eşi Fox TV sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü, konuşma yasağı nedeniyle susmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Küçükkaya ise şiddet iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu.