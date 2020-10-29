Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'nda ‘kadın üniversiteleri’ tepkisi: Karma eğitim tartışmasını derinleştirir

Kadın üniversitelerinin 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alması tepki gösteren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, “Bu, kadın politikasızlığının dibini göstermek oluyor. Türkiye’de eğitim sistemini kadın-erkek üzerinden ayrıştırma noktasına gider” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre “kadın üniversiteleri” Türkiye’de de hayata geçirilecek.

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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre Güllü, “97. yılını kutlayacağımız Cumhuriyette böylesine bir politikasızlığı izleyen iktidarın aslında kendiyle çelişmeyen, kendini kanıtlayan bir yöntemidir. 18 yıldır iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, kadın cinsini ayrıştırmaya yönelik kadını kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye ve ‘kutsal aile yapısı’nın bir figürü olmaya iten yolun taş döşemesinin son hamlesidir” dedi.

"Tartışmayı tekrardan derinleştirir"

Bazı illerdeki kadınlara özel vagon ve otobüs uygulamasının kamu ombudsmanı tarafından yanlışlığının bildirildiğini vurgulayan Güllü, “Pembe vagonu yerel yönetimdeki belediye zihniyeti olarak görebilirsiniz ama iktidar eğer kadın üniversitelerini koyarsa bu ayrıştırıcı politika, bütün yerelde yaygınlığı sağlayacak bir politikadır” dedi. Kadın üniversitelerinin, karma eğitimin daha yüksek sesle tartışılmasına neden olabileceğine dikkat çeken Güllü, 4+4+4 eğitim sistemiyle kız çocuklarının okuldan erken ayrıldığını ve imam hatiplerin kız-erkek olarak eğitim verdiğini anımsattı. Güllü, “Tartışmayı tekrardan derinleştirir ve Türkiye’de eğitim sistemini kadın-erkek üzerinden ayrıştırma noktasına gider” dedi.

İktidarın, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kız liselerini anımsatarak kendini savunduğunu söyleyen Güllü, “Osmanlı’daki kafes arkasındaki kadınları okullaştırmaya çekmenin bir adımıdır o dönemin kız liseleri. Bugünün Türkiyesi’nde ayrıştırmayı derinleştirici nüans anayasaya aykırıdır. 100-150 yıl geriye gitmenin âlemini görmüyoruz” dedi.

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