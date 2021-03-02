Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Kararın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince verildiği belirtildi.
15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevini vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru yürütüyordu.
TIKLAYIN - TÜİK Başkanı Cahit Şirin bir senesi dolmadan görevden alındı; yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı
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Sait Erdal Dinçer kimdir?
Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.
Dinçer iyi derecede İngilizce biliyor.