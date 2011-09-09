-Türkiye İsrail'in yaptığı yanlışları yapmaz ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası sularda İsrail'in yaptığı yanlışları yapmayacağını ifade ederek, ''Türkiye'nin devlet terbiyesi zaten buna müsaade etmez. Türkiye'nin askeri terbiyesi buna müsaade etmez'' dedi. Erdoğan, El Cezire’ye verdiği röportajda Türkiye-İsrail ilişkilerine değindi. Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine, Türkiye'nin uluslararası sularda İsrail'in yaptığı yanlışları yapmayacağını belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin devlet terbiyesi zaten buna müsaade etmez. Türkiye'nin askeri terbiyesi buna müsaade etmez. Biz bütün hedeflerimizi dünyada zulmün karşısında durmaya yönelik almışız. Mazlumun yanında durmaya yönelik almışız. Burada mazlumlar var. Bu mazlum halkı 15 gün, 16 gün bu İsrail bombalamıştır. Ve şu anda hala çadırlarda yaşayan o insanlara gıdaydı, giyecekti, ilaçtı, okuldu, hastaneydi bunların hiçbiri yapılamıyor. Ve biz burada bir hukukun tesisini istiyoruz. Ve uluslararası camiada bir hukuk tesisi yoksa siz buna seyirci kalamazsınız.'' -''Adeta açık hapishanede yaşıyorlar''- Burada 1.5 milyon insanın yaşadığını ve insanların yok farz edilemeyeceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Neredeyse İsrail'in üçte biri, dörtte biri bir nüfus var orada. Bunları yok farz edemezsiniz. Dolayısıyla onlarla olan bizim tarih bağlarımız, onlarla olan kültür bağlarımız, insani bağlarımız bizi böyle bir kararı almaya zaten mecbur ediyor. Ve bu insanlar, sadece, Refah Kapısı'nı bir kenara koyacak olursak ki oraya da İsrail müdahale etmeye çalışıyor. Adeta bir açık hapishanede yaşıyorlar. Yani bir sandık domates sokmaya kalksan İsrail'in iznine tabi. Böyle bir insani yaşam olur mu? Bu yaşam karşısında sessiz mi kalacağız.''