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TÜRKİYE, İSRAİL'E YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERDİ ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 09:55

-TÜRKİYE, İSRAİL'E YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Türkiye, İsrail'in Hayfa kentinde çıkan yangına müdahale için iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Hayfa kentinde çıkan yangının ardından bölgeye yangın söndürme uçağı gönderilmesi talimatı üzerine, Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi 2 yangın söndürme uçağı, uluslararası havacılık kuralları gereği yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra İsrail'e gönderildi. Etimesgut'taki THK Türkkuşu Tesisinden 06.45'te havalanan iki uçağın 09.00 sularında İsrail'de olması bekleniyor. Yaklaşık 6 ton su kapasiteli olan CL-215 tipi amfibi uçaklar, orman yangınıyla mücadelede en etkili uçaklar olarak biliniyor. Uçaklar, deniz ve gölden 7 saniyede aldıkları suyu 3 saniye içinde yangın bölgesine boşaltabiliyor.

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