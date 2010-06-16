Türkiye, İsrail'e iletilen 4 talebin karşılanmasını bekliyor

T24 - Türkiye'nin Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısından sonra İsrail'den dört konudaki talebinin karşılanmasını beklediği ve "bu bekleyişin uzun sürmeyeceği" bildirildi.





Ankara'daki diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, dokuz Türk'ün öldüğü saldırıyla ilgili İsrail'in özür dilemesini, uluslararası soruşturma açılmasını, tazminat ödenmesini ve gemilerin iadesini istediğini belirttiler.





Kaynaklar, yardım filosundaki gemilerden üçünün Türk gemisi olarak görüldüğünü, "Mavi Marmara"nın da bunlar arasında olduğunu ifade etti.





Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin beklentilerine karşılık verilmesi için bekleyişinin uzun sürmeyeceğini, bunlar yerine getirilmediği takdirde atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü vurguladı.





Siyasi, askeri, ticari alanlarda İsrail'e karşı alınacak tedbirler konusunda değerlendirmeler yapıldığını belirten kaynaklar, İsrail'e sorundan çıkış için bir kapı sunduklarını, kullanmasını beklediklerini vurguladı. Kaynaklar, "Öyle bir olay ki Türkiye'nin bunu unutması ve affetmesi mümkün değil" ifadesini kullandı. Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar düzeyinde sürdürmesinin de bu tedbirler arasında olabileceği kaydedildi.





Türkiye'nin öncelikle gemilerin iadesini beklediğini söyleyen kaynaklar, Aşdod Limanı'na çekilen ve "BM gözetiminde yükü boşaltılmakta olan" gemilerin getirilmesi için mürettebat gönderilmesi gerekeceğini, bunun için de İsrail ile temasların sürdüğünü belirtti.





