T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye İsrail zulmüne sessiz kalmayacaktır, kalıcı ateşkese ihtiyaç var'

İsrail'in Gazze operasyonu 11'inci gününe girerken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 260'a ulaştı

18 Temmuz 2014 16:57

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze saldırısının bir amacının da İsrail'in Filistin'deki ulusal uzlaşı hükümetinin kurulmasını hazmedememesi olduğunu söyledi. "Müzakere edilmiş, kalıcı ateşkese ihtiyaç var" diyen Davutoğlu, "Türkiye hiçbir zulme, adaletsizliğe, baskıya sessiz kalmayacaktır. Sesimizi en gür şekilde çıkarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

İsrail'in Gazze'ye dün gece başlattığı kara harekâtı sürüyor. İsrail operasyonu 11'inci gününe girerken, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 260'a ulaştı.

Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşananlara ilişkin konuştu. 

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İnsanlık trajedisi ile karşı karşıyayız. Herkes bu tablo karşısında başını iki elinin arasına almalı ve düşünmelidir.

 

'Müzakere edilmiş kalıcı ateşkese ihtiyacımız var'

 

Kara harekatının hemen sonrasında telefon diplomasimiz sabah 5.00’e kadar sürdü. BM’nin konuya müdahil olması yönünde talebimizi ilettim.  Kerry ile uzun bir görüşme yaptık. Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Müzakere edilmiş, kalıcı ateşkese ihtiyaç var. Bunun için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Birkaç hedefimiz var.

İlk hedefimiz bu saldırganlığın derhal durdurulması gerekiyor. Bunun durdurulması için uluslararası toplumu harekete geçirmeye kararlıyız. İslam İşbirliği Konferansı’nı acil toplantıyı çağırdık. Açık fırsatçılık da hissediyoruz. Bu operasyonların bir amacı İsrail'in Filistin’deki ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını hazmedememesi.

İkinci hedefimiz kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin devreye sokulması. Üçüncü hedefimiz tüm bölge ülkelerinin ortak tavır almaya davet ediyoruz. İç çatışmaların barışcıl yöntemlerle aşılmasına davet ediyoruz.

 

'Türkiye sessiz kalmayacak'

 

Türkiye hiçbir zulme, adaletsizliğe, baskıya sessiz kalmayacaktır. Sesimizi en gür şekilde çıkarmaya devam edeceğiz.

ETİKETLER

davutoğluisrailfilistinzulümsessiz kalamazkalıcı müzakereye ihtiyaç vartoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24