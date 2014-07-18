'Türkiye İsrail zulmüne sessiz kalmayacaktır, kalıcı ateşkese ihtiyaç var'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze saldırısının bir amacının da İsrail'in Filistin'deki ulusal uzlaşı hükümetinin kurulmasını hazmedememesi olduğunu söyledi. "Müzakere edilmiş, kalıcı ateşkese ihtiyaç var" diyen Davutoğlu, "Türkiye hiçbir zulme, adaletsizliğe, baskıya sessiz kalmayacaktır. Sesimizi en gür şekilde çıkarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye dün gece başlattığı kara harekâtı sürüyor. İsrail operasyonu 11'inci gününe girerken, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 260'a ulaştı.

Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşananlara ilişkin konuştu.

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İnsanlık trajedisi ile karşı karşıyayız. Herkes bu tablo karşısında başını iki elinin arasına almalı ve düşünmelidir.

'Müzakere edilmiş kalıcı ateşkese ihtiyacımız var'

Kara harekatının hemen sonrasında telefon diplomasimiz sabah 5.00’e kadar sürdü. BM’nin konuya müdahil olması yönünde talebimizi ilettim. Kerry ile uzun bir görüşme yaptık. Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Müzakere edilmiş, kalıcı ateşkese ihtiyaç var. Bunun için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Birkaç hedefimiz var.

İlk hedefimiz bu saldırganlığın derhal durdurulması gerekiyor. Bunun durdurulması için uluslararası toplumu harekete geçirmeye kararlıyız. İslam İşbirliği Konferansı’nı acil toplantıyı çağırdık. Açık fırsatçılık da hissediyoruz. Bu operasyonların bir amacı İsrail'in Filistin’deki ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını hazmedememesi.

İkinci hedefimiz kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin devreye sokulması. Üçüncü hedefimiz tüm bölge ülkelerinin ortak tavır almaya davet ediyoruz. İç çatışmaların barışcıl yöntemlerle aşılmasına davet ediyoruz.

'Türkiye sessiz kalmayacak'

Türkiye hiçbir zulme, adaletsizliğe, baskıya sessiz kalmayacaktır. Sesimizi en gür şekilde çıkarmaya devam edeceğiz.