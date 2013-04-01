Ortaylı: Türkiye ismi İtalyanlar tarafından verildi, Türkiyeli demek saçmalık

Geçen hafta "Türk Milleti'ne Çağrı" metnine imza atan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye isminin İtalyanlar tarafından verildiğini ifade etti.

2. Ordu Karadeniz Kitap Fuarı için Ordu'ya giden tarihçi Prof. Ortaylı, son günlerin en çok tartışılan konusu olan 'Türklük' kavramıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Ortaylı, yeni Anayasa'da neden Türk isminin kalmasıyla ilgili ise "Türkiye yahut Türmeniya ismini dünyanın en zeki, en bilgili insanları vermiştir. İtalyanlar, Cenovalılar ve Venedikliler tarafından verilmiştir. Çünkü bu adamlar coğrafya bilirler. Etrafı kollarlar. Bir kavramın saçmalığını anlamak için yapacağınız ilk şey onu ilk evvela tercüme etmektir. Türkiyeli gibi bir kavram başka dillere çevrilir mi? Çevrilir dediğin zaman ne kadar gülünç olur ona bakacaksın. İkincisi dünyada Türkiyeli olmayıp da Türk olan vardır. Türkiye bunun coğrafyasıdır. Ben bunları fantezi, fikir jimnastiği olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Yayınladıkları üç maddelik bildiri ile Anayasa'dan Türklük tanımının çıkartılmasına karşı imza veren isimler arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer almıştı.

‘Türk Milletine Çağrı’ başlıklı bildiri şöyle:



Aşağıda imzası bulunan bizler, Türk Milleti’nin aklı selimine sesleniyor, tarihin bu dönemecinde Türk Milleti adına hareket edenleri aşağıdaki hususlarda uyarıyoruz!

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve sahibi olan Türk Milleti’nin adı, vatandaşlık tarifinden ve Anayasa’dan çıkarılamaz.

2- Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz.

3- Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk Milleti’nin kesintisiz egemenliğini esas alan büyük Atatürk’ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.