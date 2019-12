-TÜRKİYE ''IŞIL IŞIL'' ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Yeni yıl kutlamaları kapsamında hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde Alışveriş Merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar binlerce ışıkla süslendi. Hazırlıkların büyük kısmının özellikle Büyükşehirlerde sürdüğü Türkiye'de, diğer illerde de yapılan süslemelerle yeni yıl kutlamalarına katılacakları, rengarenk bir gece bekliyor. Başkentte de yeni yıl hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çankaya Belediyesince düzenlenen yeni yıl kutlama programları 30 Aralık Perşembe günü başlayacak. Kutlamalar kapsamında rengarenk süslenen Sakarya ve Yüksel caddelerindeki barlarda sahne alan sanatçılar, saat 20.00'de başlayacakları eğlence programlarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar Ankaralılar'a unutulmaz bir gece yaşatacak. Yılbaşı gecesi ''memur kenti'' imajını yıkmaya hazırlanan Başkentin dört bir yanı renkli ışıklar ve süslemelerle donatılırken, geceyi değerlendirmek isteyen Ankaralılar için kentte bir çok alternatif mevcut. Çankaya Belediyesi, Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenleyeceği açık hava yılbaşı partisinde vatandaşları yılbaşı ateşini birlikte yakmaya davet ediyor. Belde A.Ş tarafından organize edilen partide, şarkıcı Bedük'ün konser vermesinin yanı sıra dünyaca ünlü disk jokeyler Ankaralıların gönüllerince eğlenmesini sağlayacak. Dans performansı, lazer, ışık ve havai fişek gösterilerinin gerçekleşeceği partide, özel sürprizler de yer alacak. -SAMSUN Samsun'da neredeyse tüm cadde ve sokaklarda yeni yıla özgü süslemeler yapılırken, şehirde gerekli asayiş tedbirleri de alındı. Yılbaşı gecesi için vatandaşlara özel programlar hazırlayan oteller ve eğlence mekanlarında bir gecelik eğlence için 40 ile 200 lira arasında bir tutarı gözden çıkarmak gerekiyor. Yılbaşında kentin genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ve huzurlu bir yılbaşı geçirilmesi için kentte güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. -ORDU- Yılbaşına yaklaşırken Ordu'daki otel ve eğlence merkezleri de müşterilerine çeşitli imkanlar sunuyor. Yeni yıl kutlamalarında otellerdeki eğlence programlarıyla girmek isteyen vatandaşlara bir gecelik eğlencenin maliyeti yaklaşık 600 lira. Oteller, bastırdıkları broşürler ve yerel gazeteler ile televizyonlara verdikleri ilanlarla müşteri çekmeye çalışırken, bu ilanlarda vatandaşlara limitsiz içki, özel yemekler, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarlar, havai fişek gösterileri gibi hizmetler vaat ediliyor. Ordu Belediyesi tarafından Taşbaşı Mahallesi'ndeki kayalar özel bir ışık sistemiyle ışıklandırılırken, AVM'lerin de yaptıkları süslendirmelerle Ordu, yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. -AMASYA- Türkiye'nin açık hava müzesi Amasya'da yeni yıl öncesi yapılan ışıklandırmalar, kente özellikle geceleri ayrı bir güzellik katıyor. Amasya'da esnaflar yılbaşına özel indirimler yaparak vitrinlerini süslerken Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yeni yıla Amasya'nın her zamanki gibi ışıl ışıl gireceğini söyledi. Amasya'nın ışıltısının yeni yıla özgü olmadığını belirten Özdemir, şehrin her zaman ışıl ışıl olduğunu ifade etti. -SİNOP- Karadeniz'in turizm kenti Sinop da yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanan kentlerden. Şehirde hemen hemen tüm cadde ve sokaklarda yeni yıla özgü ışıklandırma yapılırken, mağazalarda da yeni yıl rekabeti yaşanıyor. Tarihi Sinop Kalesi ve Tarihi Cezaevi ışıklandırılırken, şehrin en yoğun caddesi olan Sakarya Caddesi'nde de hareketlilik göze çarpıyor. Çevre illerden gelecek yerli turistleri ağırlamaya hazırlanan Sinop'taki oteller ise yeni yıla özgü programlar hazırlıyor. -ZONGULDAK- Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref de kentin yeni yıl öncesi yüzlerce farklı renk ve güçteki ampullerle donatılacağını söyledi. Geçen yıl özel olarak İstanbul'da yaptırılan aydınlatma süslemelerini bu yıl hiçbir masraf yapmadan tekrar kullanacaklarını anlatan Eşref, ''Ekiplerimiz, Gazipaşa ve Uzunmehmet caddelerini süslüyor. Kentimiz yeni yıl öncesi ışıl ışıl görünüme sahip olacak. Öte yandan yılbaşı akşamı zabıta müdürlüğü ekiplerimiz de denetimlerini gerçekleştirecek. Halkımızın yılbaşını daha rahat geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. -BARTIN- Bartın da esnafın iş yeri vitrinlerini süslemesi, belediyenin de kent girişi ve Hükümet Caddesi'nde yaptığı ışıklandırmalarla yeni yıl öncesinde ışıl ışıl görüntüler sergiliyor. Otellerin canlı müzik ve hazırladıkları çeşitli programlarla haftalar öncesinde rezervasyon aldığı kentte, Bartın Belediyesi yılın son gününde işlek caddelerde palyaço ve Noel Baba kıyafetli animatörler gezdirerek çocuklara hediye dağıtmayı planlıyor. Tarihi ve turistik Amasra ilçesi ise yeni yılı güneşin en güzel battığı yerde karşılamak isteyenler için alternatif oluşturuyor. -KARABÜK- Karabük'te ise kent merkezinde herhangi bir özel ışıklandırma yapılmazken, konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde yeni yıl coşkusu tarihi evlerin aydınlatmasıyla ayrı güzellik kazanıyor. 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş geleneksel Türk mimarisini yansıtan konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaptıran Safranbolu, yeni yıla çeşitli renk ve güçlerdeki ampullerle süslenerek ışıl ışıl girecek. Havai fişek gösterileri, Noel Baba kıyafetli animatörler, lokumlar ve yiyeceklerle özel programlar hazırlanan otel ve pansiyon olarak işletilen tarihi konaklar, şimdiden doldu. Safranbolu Kaymakamı Gökhan Azcan, yeni yıla girmek için yabancı turistlerin yanı sıra özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük iller başta olmak üzere çok sayıda kentten misafirler ağırlayacaklarını belirterek, ''Misafirlerimize her sokak başında lokum ikramları yapılacak. Özellikle yöremize ait yemekler menülerde hazır olacak. Vatandaşların yoğun olarak bulunuğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde, güvenlik birimleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınacak'' dedi. -ADANA Adana'da, en görkemli süsleme kent merkezindeki Ziyapaşa Buları'nda göze çarpıyor. Bu yıl kurulan Ziyapaşa Bulvarını Güzelleştirme Derneği'nin öncülüğünde Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bulvar daha prestijli hale getirildi. Avrupa kentlerini andıran bulvar, ışıl ışıl olan yeni görünümüyle özellikle akşamları izleyenleri adeta büyülüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bulvardaki refüjlere dikilen çam ağaçları da rengarenk ışıklarla süslendi. Yılbaşı öncesi, ''mutlu yıllar'' yazılı afişlerin asıldığı bulvarda neredeyse her ağaç ışıklarla donatıldı. Elektrik direkleri ve ağaçlardaki ışıklar, akşam saatlerinde bulvarda adeta renk cümbüşü yaşatıyor. Bulvar üzerindeki iş yerleri de yeni yıl kutlamaları nedeniyle vitrinlerini kırmızı ağırlıklı ürünlerle doldururken, yan yana sıralı kafelerde iş çıkışı yorgunluk atanlar, caddedeki yeni yıl coşkusunu hayranlıkla izliyor. Bazı iş yerleri ise yerel müzik gruplarıyla yaptıkları anlaşmalarla müşterilerine sokak müziğiyle keyifli bir alışveriş imkanı sunuyor. İstasyon Meydanı'ndaki havuzlu kavşakta ise dev yılbaşı ağacı görenleri şaşırtıyor. Coca-Cola'nın sponsorluğunda kurulan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaç, ihtişamıyla da dikkatleri çekiyor. -HATAY- Hatay il merkezinde cadde ve sokaklarda herhangi bir yeni yıl süslemesi yapılmazken, kentin en büyük ilçesi İskenderun'da hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. İskenderun Belediyesinin yeni yıl hazırlıkları kapsamında, kent merkezi adeta ''gelinlik kız'' gibi süslendi. Atatürk Bulvarı, belediye hizmet binası önü, Ayakkabıcılar Çarşısı ve havuzlu çarşı, led ışıklarla dikkati çekiyor. -GAZİANTEP- Yeni yıla hazırlanan Gazianteplilerin yeni başlangıçlar için hediyesi alma tutkusu, alışveriş merkezleri ve mağazaların vitrinlerini şenlendirdi. Yılbaşı için hediyelik ürün alışverişinden kazançlı çıkmak isteyen Gaziantep'teki mağazalar, yılbaşına sayılı günler kala vitrinlerini yanıp sönen renkli lambalarla süslüyor. Alışveriş merkezleri ve mağazalardaki süslemelerin ana ögesini yılbaşı çamları oluşturuyor. Büyük alışveriş merkezlerinin girişlerini, iç avlularını, mağazaların ise vitrin ve reyonlarını süsleyen yılbaşı çamlarının boyu 30 santimetreden başlayıp 25 metreye kadar uzanıyor. -DİYARBAKIR- Diyarbakır'da yeni yıla ışıl ışıl girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle alışveriş merkezleri ile bazı otel ve turistik işletmelerin yaptıkları ışıklandırma ve vitrin süslemeleri göz kamaştırıyor. Rengarenk ışıklarla süslenen bazı alışveriş merkezleri ise elemanlarına Noel Baba kıyafetleri giydirerek, ilgi çekmeye çalışıyor. İşletme sahipleri yılbaşı için ilginin beklenenin üzerinde olduğunu ve rezervasyonların dolmak üzere olduğunu bildirdi. -ANTALYA- Turist sayısı 2010 yılında 9,5 milyonu geçen Antalya'da da yeni yıla girerken cadde ve sokaklar ışıklandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere Işıklar Caddesi'nde ve kentin önemli noktalarında park ve bahçelerde ağaçları salkım ışıklandırma ve motiflerle süsledi. Alışveriş merkezlerinin ise dış mekanları salkım, iç mekanları da küre ve led ışıklarla donatıldı.