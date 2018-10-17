Türkiye İşçi Partisi'nden ‘kuruluş' etkinliğine davet

Türk siyasi tarihine Meclis'e giren ilk sosyalist parti olarak geçen Türkiye İşçi Partisi (TİP) 21 Ekim 2018’deki kuruluş etkinliğine çağrı yaptı.

TİP, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan kuruluş etkinliği için şu çağrıyı yaptı:

Bundan yedi ay önce ülkenin dört bir yanından işçiler, emekçiler, öğrenciler, emekliler, aydınlar, sanatçılar olarak el ele verdik, “Gel Kardeşim” diyerek çıktık yola.

“Gel kardeşim, Türkiye’nin işçi partisini, Türkiye emekçilerinin partisini kuralım” dedik. Çağrımıza ses, çabamıza omuz verenler oldu. Kardeşler “Buradayız” dediler, geldiler.

“Gel, yoldaş olalım” dedik. Elden ele, dilden dile yayıldık. Karanfil olduk yerçekimli, düşte ortak, yolda yoldaş. Çoğaldık.

“Söz kardeşim, bu düzenin çarkına çomak sokacağız” dedik. Sokaklardan mahallelere, meydanlardan kentlere ulaştı sesimiz. Birleştik, güzelleştik. Gözlerde ışıltı, yüzlerde gülümseme olduk.

İstanbul’dan Van’a, Hatay’dan Tekirdağ’a ilmek ilmek işleyerek, bu ülkenin onurlu elleriyle Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunu tamamladık.

Gururla söylüyoruz: artık bu ülkede halkın umudu, sınıfın partisi var.

Şimdi zaman, sefalete, yoksulluğa, çürümüşlüğe, karanlığa karşı işçilerin, emekçilerin tarih sahnesine çıkma zamanı.

Şimdi zaman, işçinin gücüyle, partinin sözüyle sosyalizmi kurma zamanı.

Şimdi zaman işçi sınıfının devrime yürüyüş zamanı.

Haydi gelin, yürüyüşümüzün ilk adımlarını birlikte atalım.

Türkiye İşçi Partisi’nin doğumunu, aydınlık ve özgür geleceğin ilk gününü el ele kutlayalım.

Gücümüze güç, sözümüze söz katmak için gelin, 21 Ekim saat 15.00’te Bostancı Gösteri Merkezi’nde hep birlikte olalım.