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Dünya

Türkiye-İran türban hattı

Türkiye ve İran'ı, kadınların örtünme gerekleriyle ilgili İslami çizgide birleştiren bir belgesel İsviçre TV'sinde yayımlanacak

30 Aralık 2008 02:00

İsviçre'nin Almanca yayın yapan en büyük televizyon istasyonu SF1, Türkiye ve İran’ı İslami çizgide birleştiren, kadınların örtünme gerekleriyle ilgili bir haber- belgeselin yayınına başlıyor.

Dizi yayın, bir kadın televizyon programcısı tarafından yapılıyor. Formata göre programcı kadın, İstanbul’dan başladığı gezisini Kayseri, Van üzerinden geçerek, Tebriz ve Tahran’da tamamlıyor. Bütün bu gezi sırasında toplumda kadının rolü, başörtüsü ve türbanla özdeşleştirilerek veriliyor.

Programın dün gece yayınlanan ön tanıtımında, Tekbir Giyim firması ile yapılan çekimlere de yer verildi. Kadın ve erkek işçilerin harem- selamlık yemekhane görüntüleri ile ‘türban mankeni’ olarak tanıtılan Tugba Özay’ın yaşantısından kesitler sunuldu.

Programa konuşan Tekbir Giyim yetkilisi, 10 yıl sonra Türkiye’de türban probleminin çözüleceğini, bunun zorlamayla değil, kendiliğinden olacağını öne sürdü.

Yetkili, bu tezine gerekçe olarak da artık kadınların büyük bir çoğunluğunun o zaman türbanı hem bir dini vecibe, hem de moda olarak takacaklarını söyledi.

Yetkili ayrıca, yılda 7 milyon euroluk satış ile kendilerinin türban pazarında birinci olduklarını vurguladı.

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