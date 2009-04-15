Türkiye, Irak’ta üs kurabilir

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı el-Haşimi, PKK’ya karşı Irak’ta Türkiye'ye askeri üs kurması için izin verebileceklerini söylediği ileri sürüldü.





Fırat haber ajansına göre, ABD merkezli El-Hurra televizyonuna konuşan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, PKK’nın Türkiye ve Irak’ın ‘ulusal çıkarlarına’ zarar veren bir örgüt olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye bölgede askeri üs kurmasına müsaade etmesine fırsat tanımalıyız" dedi.



'Kendimizi kandırmayalım'



Tarık el-Haşimi, "Irak olarak ya PKK'yı bu bölgede bitirmeliyiz ya da Türkiye'ye bölgede geçici askeri üs kurmasına müsaade ederek dağlardan temizlemesine fırsat vermeliyiz. Kendimizi kandırmayalım, diyalog çağrısı hep sözde kalır. Ben el birliği ile 'artık bu işi bitirmenin zamanıdır' diyorum" görüşünü savundu.



Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarında haklı olduğunu da sözlerine ekleyen Haşimi, bunun için Türkiye, ABD ve Irak oluşturulan üçlü mekanizmanın çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.



Üs, Diyana ile Sîdeka arasındaki bölgede



Türkiye’nin askeri üssünün Xakurkê ile Xinêre’ye yakın olan Diyana ile Sîdeka arasına kurulacağı ileri sürüldü. Ayrıca Kandil’e yakın olan Ranya kasabası yakınlarında da benzeri bir üs hazırlığı yapıldığı iddia edildi.



İhale Çebi'ye mi verildi?



Fırat haber ajansına göre, Diyana’daki askeri üssün inşası için ihale Karadenizli Saffet Çebi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mak-Yol şirketine verildi.

