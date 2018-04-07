"Türkiye Irak'a helikopterle asker indirdi" iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini yazdı.

Duvar'ın derlediği habere göre, Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

Bölgede operasyonların başladığı belirtilen 11 Mart günü Rûdaw’a konuşan Sidekan Kaymakamı Kırmanc İzet, “TSK’nın Sidekan’a bağlı Bermize köyünün öte yanında karargâhı var ancak bir süredir bu bölgeye yeni güçler takviye ediliyor” demişti.