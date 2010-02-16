Türkiye-Irak tren seferleri başladı

T24 - Türkiye ile Irak arasında ilk tren seferi bugün başladı. Musul'dan kalkan yolcu treni yarın Gaziantep Garı'nda törenle karşılanıcak.

Gaziantep- Musul arasındaki ilk seferini yapacak yolcu treninin bugün Musul'dan başlayan yolculuğu yarın Gaziantep Garı'nda sona erecek. Tren, Gaziantep Garı'nda törenle karşılanacak.

Açıklamada, iki ülke arasındaki seferlerle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Musul'dan her salı saat 12.00'de, Gaziantep'ten her perşembe saat 21.00'de hareket edecek Musul-Gaziantep yolcu treni, haftada birgün karşılıklı olarak işletilecek. Trenin gümrük ve pasaport kontrolleri de dahil olmak üzere toplam toplam seyir süresi yaklaşık 18 saat olarak planlandı. Gaziantep-Musul yolcu trenlerinin tek yön kişi başı taşıma ücreti oturma yerli vagonlarda 25 avro, kuşetli vagonlarda ise 35 avro olucak. Gaziantep-Musul yolcu treni, Gaziantep'ten Musul yönüne ilk seferini 18 Şubat 2010 günü gerçekleştirecek."