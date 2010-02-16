T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye-Irak tren seferleri başladı

Türkiye ile Irak arasında ilk tren seferi bugün başladı. Musul'dan kalkan yolcu treni yarın Gaziantep Garı'nda törenle karşılanıcak.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye ile Irak arasında ilk tren seferi bugün başladı. Musul'dan kalkan yolcu treni yarın Gaziantep Garı'nda törenle karşılanıcak.

Gaziantep- Musul arasındaki ilk seferini yapacak yolcu treninin bugün Musul'dan başlayan yolculuğu yarın Gaziantep Garı'nda sona erecek. Tren, Gaziantep Garı'nda törenle karşılanacak.

Açıklamada, iki ülke arasındaki seferlerle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Musul'dan her salı saat 12.00'de, Gaziantep'ten her perşembe saat 21.00'de hareket edecek Musul-Gaziantep yolcu treni, haftada birgün karşılıklı olarak işletilecek. Trenin gümrük ve pasaport kontrolleri de dahil olmak üzere toplam toplam seyir süresi yaklaşık 18 saat olarak planlandı. Gaziantep-Musul yolcu trenlerinin tek yön kişi başı taşıma ücreti oturma yerli vagonlarda 25 avro, kuşetli vagonlarda ise 35 avro olucak. Gaziantep-Musul yolcu treni, Gaziantep'ten Musul yönüne ilk seferini 18 Şubat 2010 günü gerçekleştirecek."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24