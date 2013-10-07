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Yaşam

Türkiye internette 'kısmen özgür'

60 ülkede inceleme yapan örgüt, Türkiye’de 30 bine yakın internet sitesinin erişime kapalı olduğunu belirtti

07 Ekim 2013 14:20

Demokrasi, siyasi özgürlükler ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Özgürlük Evi", internet özgürlüğü konusundaki son raporunda Türkiye’yi "kısmen özgür"ülkeler arasında gösterdi.
 
Türkiye’de internet ve cep telefonu iletişiminin oldukça yaygın olduğunun altını çizen Amerika merkezli sivil toplum kuruluşu "Özgürlük Evi", buna rağmen erişim önünde engeller bulunduğunu belirtti.

60 ülkede inceleme yapan örgüt, Türkiye’de 30 bine yakın internet sitesinin erişime kapalı olduğunu belirtti.

Raporda, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımdan dolayı verilen cezalar da, internet özgürlüğü alanındaki kısıtlamalar arasında gösterildi.

İnternetteki paylaşımların cezalandırılması için terörle mücadele yasası ve diğer ceza yasalarının kullanıldığına dikkat çekildi.

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