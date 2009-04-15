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Ekonomi

Türkiye internette ihtiyaç kredisi arıyor!

Enuygun.com'un son iki aylık verilerine göre, Türkiye'de her iki kişiden biri internette ihtiyaç kredisi araştırıyor.

15 Nisan 2009 03:00

Karşılaştırma sitesi Enuygun.com'un son iki aylık verilerine göre, Türkiye'de internet üzerinden kredi araması yapan her iki kişiden birinin, ihtiyaç kredisi alternatiflerini araştırdığı bildirildi.

Enuygun.com sitesinden yapılan yazılı açıklamada, sitenin verilerine göre, Türkiye'de geçen 2 ayda, internet üzerinden kredi araması yapan her iki kişiden birinin, ihtiyaç kredisi alternatiflerini araştırdığı ve gerçekleştirilen 200 bin banka kredi aramasının yarısının ihtiyaç kredilerine yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Şubat ayında çoğunlukla 3 bin liranın altında aranan ihtiyaç kredisi miktarının, Mart ayında 6 bin – 10 bin lira aralığına yükseldiği belirtilirken, ihtiyaç sahiplerinin Şubat ayında en çok 6-24 ay vadeli, Mart ayında da 24-48 ay vade aralığında ihtiyaç kredisi aradıkları vurgulandı.

Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, mevcut durumun, bireylerin artan ihtiyaçlarına karşı ödemelerinde güçlük yaşadıklarını işaret ederek, ihtiyaç sahiplerinin, 2009 yılı başı itibariyle artan kredi kartı borçlarını kapatmayı amaçlayarak, daha yüksek miktarda ve daha uzun vadeli ihtiyaç kredilerine yönelmiş olabileceğini kaydetti.

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