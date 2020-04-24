Türkiye, 'internete erişebilen öğrenciler' listesinde 77 ülke arasında 70’inci sırada

OPEC raporuna göre bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kalırken ‘Avantajlı okullarda’ okuyan öğrencilerde bu oran yüzde 90’a yaklaştı.

Koronavirüs sebebiyle pek çok ülkede okullara ara verildi, öğrenciler eğitimlerine internet yoluyla uzaktan devam ediyor. Yeşil Gazete'nin aktardığına göre; OECD’nin hazırladığı 'Covid-19 Salgınında Eğitim' isimli çalışma her öğrencinin eğitimleri için gerekli internet erişimine ve bilgisayara erişemediğini ortaya koyuyor.

77 ülkenin kıyaslandığı rapora göre, Türkiye, ‘İnternet bağlantısına erişimi olan öğrencilerin’ listesinde 70’inci oldu. Endonezya’nın son sırada yer aldığı listede Danimarka, Finlandiya ve Estonya, internet bağlantısına erişimi olan öğrenci sayısının en çok olduğu ülkeler olarak öne çıktı.

Yüzde 30 bilgisayara erişemiyor

Ülkelerin, okul çalışmaları için kullanabileceği bir bilgisayarı olan öğrencilere göre de sıralandığı listede Türkiye, OECD ortalamasının altında kaldı ve sıralamada 64’üncü oldu. Bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kalırken ‘Avantajlı okullarda’ okuyan öğrencilerde bu oran yüzde 90’a yaklaştı.

Danimarka, Slovenya ve Norveç, listenin ilk üç sırasında, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler ve Endonezya ise son sırasında yer aldı.

Sessiz çalışma yeri olan öğrenciler

Türkiye, ‘Sessiz bir çalışma yeri olan öğrenciler’ listesinde ise 49’uncu sırada yer aldı. Listede Kazakistan, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi ülkeler Türkiye’nin üzerinde yer aldı. Belarus ilk sıraya yerleşti, Hollanda ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu. Tayland, Filipinler ve Endonezya listenin son sıralarında yer aldı.