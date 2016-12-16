Türkiye internet hızında 64. sırada

Türkiye'nin mobil internet hızının ortalam 6.5 Mbps olduğu ve dünya üzerindeki internet hızında 64. sırada olduğu belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de aktif internet kullanıcısı 46.3 milyonu bulurken, aktif mobil internet kullanıcısının 40.5 milyona ulaştığını kaydeden Mehmet Akyelli, “İnternet kullanımında 721 milyon kullanıcıyla Çin başı çekerken, Çin’i 333 milyon ile Hindistan izliyor” dedi.

İnternetin yaygınlığı konusunda başı çeken ülkenin İzlanda olduğunu aktaran Mehmet Akyelli, şunları söyledi:

"İzlandalıların yüzde 98.2’si internet kullanıcısı. İzlanda’yı yüzde 97.3 ile Lüksemburg ve yüzde 97 ile Andorra takip ediyor. Dünyanın en iyi programcıları ve yazılım mühendislerine yönelik bir site olan HackerRank, kodlama becerilerine göre, dünyanın en iyi programcılarını sıraladı. 50 ülkenin sıralandığı listede Çin 100, Rusya 99.9 puan alırken, Türkiye 77.5 puanla 30’uncu sırada yer alıyor."