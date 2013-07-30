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Ekonomi

Türkiye'de internet bankacılığı kullanımı arttı

Ocak-Haziran döneminde internetten yapılan para transferlerinin işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2, hacmi ise yüzde 20,1 arttı.

30 Temmuz 2013 17:36

Türkiye Bankalar Birliği'nin İnternet Bankacılığı istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında internetten yapılan para transferlerinin işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,2 artarak 113 milyon 520 bine yükseldi.
 
Bu dönemde, ilk sırayı 62 milyon 911 bin işlem adediyle EFT alırken, bunu 50 milyon 368 binle havale, 241 binle döviz takip etti.
 
Yılın ilk yarısında internetten yapılan para transferlerinin işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 687 milyar 305 milyon liraya ulaştı.
 
Ocak-Haziran döneminde işlem hacminde birinci sırayı, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 27 artarak 350 milyar 934 milyon lira olan EFT aldı. EFT'yi 328 milyar 38 milyon lirayla havale, 8 milyar 332 milyon lirayla döviz transferleri takip etti. 
 
Söz konusu dönemde yapılan 687,3 milyar liralık işlem hacminin 560 milyar 888 milyon lirası kurumsal müşteriler, diğer kısmı da bireysel müşteriler tarafından gerçekleştirildi. 

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