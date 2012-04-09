Türkiye, insansız savaş uçağı yapacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk İnsansız Savaş Uçağı’nın (TİSU) milli imkanlarla gerçekleştirilmesi için çalışma başlattı. Yakın zamanda fizibilite çalışmalarına başlanması amaçlanıyor.



Hürriyet'in haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk İnsansız Savaş Uçağının (TİSU) milli imkanlarla gerçekleştirilmesi için çalışma başlattı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri, sanayi kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği ile “Türkiye İHA Sistemleri Yol Haritası” çalışması gerçekleştirildi.

2011-2030 yılları arasındaki 20 yıllık süreci kapsayan bu yol haritası ile tedarik ve Ar-Ge projelerini yönlendirici, şirket ve devlet kaynaklarının maliyet etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik planlamalara yardımcı olacak bir başvuru kaynağına ulaşılması hedeflendi. Yol haritası ile İHA’larla ile ilgili bilgi havuzu oluşturmak, terminolojide ortak bir lisan oluşturmak da amaçlandı.



Geleceğin sistemleri

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda, hazır alım projeleri ile başlayan insansız hava araçlarına (İHA) ilgisi, 2004 yılında Yurt İçi Geliştirme Modeli sayesinde hız kazandı. İnsansız araçlar, askeri ve sivil alanda geleceğin sistemleri olarak görülüyor. İHA sistemleri, monoton, insan odaklanmasının yitirileceği uzun süreli, aşırı dikkat sarf etmeyi gerektiren görevlerde, tehlikeli veya riskli ortamlarda 20’nci yüzyılın başından bu yana kullanılıyor. Hazırlanan çalışmaya göre, gelecekte gelişmiş dünya ülkeleri silahlı kuvvetlerinin kullandığı sistemlerin büyük bir çoğunluğunun insansız sistemlerden oluşması söz konusu. Günümüzde de 40’tan fazla ülke tarafından İHA sistemi geliştirme ve üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

2030’da üretilmiş olacak

Türkiye İHA Sistemleri Yol Haritasına göre, 2030 yılına kadar Türk İnsansız Savaş Uçağının (TİSU) milli imkanlarla gerçekleştirilmesi için gerekli teknolojik altyapının oluşturulması ve yakın zamanda kaynak planlamasının yapılarak fizibilite çalışmalarına başlanması amaçlanıyor. İHA Sistemleri Yol Haritası çalışmasının, insansız kara-deniz araçları da dahil tüm otonom sistemleri kapsayacak şekilde oluşturulmasına öncülük etmesi planlanıyor.

Bağımlılık sıkıntı yaratıyor pazarı

İHA sistemlerinde yurt dışına bağımlılığın getirdiği çeşitli sıkıntılar (ülkeler arası veya küresel krizler, çeşitli kısıtlamalara tabi alt sistemlerin temininde yaşanan sorunlar, bakım/işletmede bağımlılık, kritik yazılımlara hakimiyet) sebebiyle TSK’nın ihtiyaç duyduğu İHA sistemlerinin en kısa sürede ve en düşük maliyetle tedarik edilebilmesi amacıyla 10 yıldır yurt içi özgün sistem geliştirme çalışmalarına hız verildi. 2010’da 5 milyar dolara ulaşan İHA sistemleri küresel pazarındaki artışın katlanarak devam edeceği, 10 yıllık süreç içinde dünya İHA sistemleri pazarının büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle ihracatın da cazip olduğunu belirtiliyor



