-Türkiye insani yardımların öncüsü olabilir ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Avrupa Komisyonu Üyesi Kristalina Georgieva, Türkiye gibi tarihi çok köklü olan ülkelerin, liderlik rolü üstlenerek tüm dünyada insani yardımların öncüsü olabileceğini bildirdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının düzenlediği ''İnsani Krizlere Müdahale: Avrupa Birliği ve Türkiye'' konulu toplantıya katılan Georgieva, burada yaptığı konuşmada, 2 yıldır Avrupa Komisyonu üyesi olduğunu, ancak bu sürede neredeyse tüm afetleri ve yarattığı etkileri gördüğünü söyledi. Dünyanın, şu anda geçmişten daha çok risk taşıdığını anlatan Georgieva, özellikle depremin yıkıcı etkisine dikkati çekti. Afrika'nın büyük bir kısmı, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da birçok bölge ile Türkiye'nin deprem riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Georgieva, ''2011 yılında en çok afetin yaşandığı ülkeler, en zengin ülkelerdi. Bu nedenle 2011 yılı, yaklaşık 80 milyar dolarlık hasarın meydana geldiği bir yıl oldu'' dedi. Van'da yaşanan depremin de kendilerini çok üzdüğünü belirten Georgieva, bu depremin ardından çok kısa süre içerisinde 15 bin kişiye çadır yardımı, 4 milyon avro da nakdi yardım yaptıklarını ifade etti. Georgieva, Türkiye'de 1999 yılında yaşanan depremden çok büyük dersler aldıklarını anımsatarak, afetler konusunda özellikle hazırlık ve önleme konuları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun insani yardı konusunda çok cömert olduğunu dile getiren Georgieva, şunları kaydetti: ''Avrupa, çok önemli bir seçenekte bulunarak insani yardımları siyasi düşünceden ayırdı. İki şeye çok dikkat ediyoruz. İnsanlar acı çekiyor mu ve bu insanlara yardım götürebilir miyiz? Dünya gittikçe zenginleşiyor ama aynı zamanda gittikçe kırılganlaşıyor. Bu zenginliğin küçük de olsa bir kısmını istikrara ayırmalıyız. İnsani krizlerle baş etmenin en önemli yolu, bunları önlemektir. Türkiye gibi tarihi çok köklü olan medeniyetler, liderlik rolü üstlenerek tüm dünyada insani yardımların öncüsü olabilir. Dünyadaki tüm ülkeleri, her türlü insani krize karşı dayanıklı hale getirmeliyiz.'' -''Bütçemizi artırmayı hedefliyoruz''- Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Georgieva, ''Avro Bölgesinin borç krizi'' nedeniyle, Komisyonun insani yardımlara ayıracağı payda bir düşüş olmayacağını bildirdi. Georgieva, önümüzdeki 7 yılda insani yardımlara ayırdıkları bütçeyi 1 milyar avroya, acil yardım bütçesini de 250 milyon avrodan 350 milyon avroya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. ''Avrupa, Libya'ya hem müdahale etti hem de insani yardım götürüyor. Bu tezat değil mi?'' sorusu üzerine Georgieva, Libya'ya müdahale edilmemesi durumunda Bingazi'de çok kan döküleceğini savundu. Georgieva, bunun üzerine insani yardımın da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.