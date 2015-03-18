'İnsan kaçakçılığının merkezi Türkiye'

Avrupa Polis Örgütü (Europol), Türkiye'nin Akdeniz kaynaklı insan kaçakçılığı konusunda merkez ülke olduğunu belirtti.

Europol tarafından, Akdeniz'den Avrupa'ya yönelik insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçün önlenmesi amacıyla özel bir tim oluşturuldu.

Joint Operational Tim (JOT) Mare adı verilen yeni oluşuma 13 Avrupa ülkesinden uzmanlar katılıyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol, JOT Mare adlı özel timin tanıtımı sırasında insan kaçakçılığına ilişkin son verileri de açıkladı.

Buna göre Türkiye, insan kaçakçılığı konusunda en aktif ülke.

BBC Türkçe'nin haberine göre, uluslararası suç organizasyonları açısından Türkiye diğer ülkeleri geride bırakıyor.

Europol'un açıklamasına göre Türkiye'de insan kaçakçılığı konusunda 100 olay yaşandı. Avrupa polisi tarafından, Türkiye'de bu konuyla ilgil 112 zanlının tespit edildiği açıklandı.

Akdeniz'in diğer yakasında ise, insan kaçakçılığının en fazla görüldüğü ülke Libya. Libya'da 57 insan kaçakçılığı olayı be 144 zanlı belirlendi.

Europol'e göre Yunanistan'ın sicili de çok parlak değil. Bu ülkede 32 kaçak olayı ve 23 zanlı tespit edildi. İtalya'da ise organize edilmiş kaçak göçmen girişimi 14, zanlı sayısı da 12.

Akdeniz'den Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçen yıl yaklaşık 220 bin geldi. Yunanistan ve İtalya sınırındaki baskıların artmasının yanısıra, 3 bin kişi de boğularak öldü.

Yılbaşından bu yana bin ölü

Yasa dışı göç sırasında boğularak ölenlerin sayısı bu yılbaşından itibaren de bin kişi olarak belirlendi.