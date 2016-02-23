Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bakacak 11 kişilik heyeti Başbakan ve Cumhurbaşkanı atayacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı'nın TBMM'deki görüşmelerine başlandı. AB müktesebatına ve Paris Şartı'na uyum amacıyla hazırlandığı belirtilen tasarı, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'un gündeminde olacak. Tasarıda 'İnsan haklarının korunması ve ayrımcılığın önlenmesi'ne Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın atayacağı 11 kişilik heyet bakacak.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AKP, ‘’insan haklarının korunması ve ayrımcılığın önlenmesini’’ Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın öngördüğü koşullara sahip kişiler arasından seçeceği 11 kişilik ‘’Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’’ eliyle ‘’etkinleştirecek’’. Komisyonda muhalefet milletvekillerinin sert eleştiriler yönelttiği tasarıya ilişkin verdikleri değişiklik önergeleri AKP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.

Tasarının en fazla eleştirilen maddesi oluşturulacak kurulun yapısı oldu. Buna göre, “İnsan haklarının korunması; ayrımcılıkla mücadele; işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizması’’ olarak çalışacak 11 kişilik kurulun üyeleri, 657 sayılı Kanunu’nun öngördüğü şartlara ve çalışma yaşamında 10 yıllık kıdeme sahip kişilerden oluşacak.

Yapılanmada, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, çalışma yaşamı temsilcileri, engellilerin temsil hakkının bulunmayacak. Kurulda Başbakan’ın atayacağı sekiz üye ile Cumhurbaşkanı’nın atayacağı üç üye görev yapacak. CHP 11 kişilik kurulun üç üyesinin Bakanlar Kurulu, bir üyesinin Cumhurbaşkanı, iki üyenin üniversitelerin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinde insan hakları alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu, iki üyenin baro başkanları arasından seçilmesini önerdi. Ancak ‘’bürokratik kurul’’ ısrarından vazgeçmeyen AKP’li milletvekilleri, önergenin reddini sağladı.

Siyasete bağımlı yapıyı pekiştirecek bir başka düzenleme de soruşturma iznini düzenleyen madde oldu. Bir tür yargılama görevi yapacak başkan ve üyeler hakkındaki soruşturma izni Başbakan’ın iznine bağlandı.