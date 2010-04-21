Türkiye İngiltere uçak seferleri başladı

İzlanda'daki yanardağın patlaması sonucu oluşan kül bulutları nedeniyle yaklaşık 6 gündür kapalı olan İngiliz hava sahasının açılmasıyla Türkiye ile İngiltere arasındaki uçak seferlerine de başlandı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Londra arasındaki karşılıklı seferlerinin saatleri şöyle:

Londra Heathrow - İstanbul Atatürk Havalimanı yerel saatle 11.25 (TSİ 13.25), 16.30 (TSİ 18.30), 22.30 (TSİ 00.30)

Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yerel saatle 13.45 (TSİ 15.45)

İstanbul Atatürk Havalimanı - Londra Heathrow TSİ 08.05, 13.15, 19.00, 20.30

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Londra Stansted TSİ 10.50

Pegasus Havayolları da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Londra Stansted Havalimanı arasındaki her gün bir kez yaptığı uçuşlara bugün ve yarın ilave seferler koydu. Ek seferlerin saatleri şöyle:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Londra Stansted TSİ 06.40 ve 10.45

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, talebe göre havayolu şirketlerinin Türkiye-İngiltere arasındaki ek seferleri artırabileceğini belirtti. Konsolosluk, Türk vatandaşlarını ihtiyatlı olmaları ve seyahat etmeden önce havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri konusunda uyardı.

İngiliz yetkililer de uçuşların aşamalı olarak başladığına dikkat çekerek, havaalanlarındaki yığılmaların giderilmesinin ve uçuşların düzene girmesinin günler sürebileceğini belirtti. (aa)