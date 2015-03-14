'Türkiye İncirlik'i ABD'ye açıyor, iki Predator IŞİD'i vuracak'

ABD önderliğindeki koalisyona İncirlik’i lojistik ve insani amaçlı açan Türkiye’nin ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Austin’in ziyareti sonrası yeni adım attığı öne sürüldü. İddiaya göre, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat sürecinde ABD heyeti, İncirlik’e bombardıman özelliğine sahip 2 Predator konuşlanmasını talep etti. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik’in haberine göre, Türkiye bu talebe onay verdi.

İddiaya göre, ABD Pakistan ve Yemen’deki El Kaide hedeflerini vurmada kullandığı iki Predator’ü IŞİD’e karşı konuşlandıracak. Predator’ların 2-3 hafta içinde Türkiye’ye geleceği belirtiliyor. 500’er kiloluk iki ‘Hellfire’ yani ‘Cehennem ateşi’ füzesi taşıyan Predator’lar özellikle nokta hedefleri vurmada çok etkili. Predator’lar 30 saat uçabiliyor.

İddiayı ilk kaleme alan gazeteci Metehan Demir, “ABD’ye tarihi jest” başlıklı yazısında Ankara’nın ABD’ye İncirlik’ten IŞİD’e karşı Predator havalandırma iznini verdiğini yazmıştı. İmzaların ise geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye’ye gelen ABD’li heyet ile atıldığını iddia etti.

Şu an Adana’da yok

Askeri kaynaklar şu an İncirlik Üssü’nde ABD’ye ait bombardıman özelliğine sahip insansız hava araçlarının bulunmadığını söylüyor. Askeri kaynaklar, İncirlik’te Türkiye’ye ve ABD’ye ait insansız hava araçlarının bulunduğunu ancak hiç birisinin bombardıman özelliğine sahip olmadığını vurguladı. ABD’nin Irak’ta bu tür insansız hava araçları olabileceği belirtildi.

Ancak üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasında yapılan eğit - donat görüşmeleri sırasında ABD’li heyet, İncirlik talebini masaya getirdi. Bu talepte, bombardıman özelliğine sahip iki ‘predator’ün İncirli Hava Üssü’ne konuşlanması istendi. İddiaya göre, yapılan görüşmeler sonucunda da Türk heyeti bu talebi kabul etti.

Predator konusunda görüş birliğine varılmasından sonra da insansız hava araçlarının Türkiye’ye getirilmesi için takvim başlatıldığı belirtiliyor. Buna göre iki adet Predator 2-3 hafta içinde Türkiye’ye getirilecek ve İncirlik Hava Üssü’ne konuşlanacak. ABD’den sadece ‘Predator’ler değil teknik hizmet vermek için ek personel de gelecek. Bu personel daha önce silahsız görev yapan ‘Predator’lere teknik destek veren 15 kişiden oluşan ABD’li birliğe katılacak. Bu ekibin demonte olarak getireceği ‘Predator’lerin montajı ise dört günde yapılacak.

İncirlik’te durum ne?

Peki şu anda İncirlik Hava Üssü’nde durum ne? Askeri kaynaklar, İncirlik’te Türkiye’ye ve ABD’ye ait insansız hava araçlarının bulunduğunu ancak hiç birisinin bombardıman özelliğine sahip olmadığını vurguladı. ABD’nin Irak’ta bu tür insansız hava araçları olabileceği belirtildi.

500 kiloluk iki ateş füzesiyle yakıyor...

Predator, İngilizce kelime anlamıyla vahşi, yırtıcı, avcı hayvan demek. Teknik anlamıyla ise ABD Hava Kuvvetleri’nin 1995 yılından beri kullandığı insansız hava aracı. Düşman tarafından fark edilme ve vurulabilme olasılığı düşük olan predator, yurtdışında ilk kez Bosna Savaşı’nda önce keşif ve gözlem aracı olarak kullanıldı. Şimdi ise tek bir düğmeye basılarak 500’er kiloluk iki ‘hellfire’ yani ‘cehennem ateşi’ füzesini ateşleyebiliyor. Predatorler 740 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor, 30 saate kadar havada kalabiliyor. Uzaktan kumanda ile de yönetiliyorlar. Yönetenler ise deneyimli F15 ve F16 pilotları arasından seçiliyor. Yönetim üssü için de iki adres bulunuyor, Nevada’daki Creech Hava Üssü ile New Mexico’daki Holloman Hava Üssü. ABD özellikle Pakistan ve Yemen’de El Kaide ve Taliban’la mücadelede bu hava araçlarını kullandı.