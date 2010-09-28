-TÜRKİYE IMF'DE SIRA ATLAYACAK WASHINGTON (A.A) - 28.09.2010 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) halen üzerinde çalıştığı bir plana göre, Türkiye'nin Fon'daki oy hakkı artırılacak. Reuters Haber Ajansı'nın ele geçirdiği metne göre, IMF'deki reform süreci çerçevesinde, Türkiye'nin, Fon'daki oy hakkı artırılarak, 30'lu sıralardan, 20. sıraya yükseltilecek. Fon'da tek başına temsil edilemeyen Türkiye, halen Belçikalı İcra Direktörü tarafından temsil edilen grupta yer alıyor. Türkiye ile birlikte, başta Çin olmak üzere, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Kore'nin de daha çok kota ve dolayısıyla oy hakkına sahip olması benimseniyor. Yeni plana göre, Çin'in, IMF'de, ya ABD'den sonra ikinci, ya da Japonya'dan sonra üçüncü sıraya yükseltilmesi hedefleniyor. IMF'nin yeni yapılanma planı, gelişmekte olan ülkelere daha çok oy hakkı getirirken, Avrupa ülkelerinin oy hakkında da kısıntı içeriyor. ABD bu planı desteklerken, Avrupa ülkeleri ise İcra Direktörleri Kurulu'nda güçleri azalacağı için yeni reforma karşı çıkıyor. Bu arada, Çin ve Rusya, yaptıkları ortak açıklamada, IMF'de, gelişmekte olan ülkelere daha çok oy hakkı verecek olan yeni kota reformunun, Kasım ayında, Güney Kore'de yapılacak olan G20 zirvesinden önce tamamlanmasını istedi.