Türkiye IMF ile anlaşmak üzere

Yeni Stand-by için ilk adım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Washington’daki G-20 zirvesinin kapanışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, “İki gün öncesine kıyasla IMF ile anlaşmaya varma yönünde daha yakın olduğunuz ya da aynı noktada olduğunuz söylenebilir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:“Şu ana kadar tabi ülkemizdeki IMF temsilcisi arkadaşlarla arkadaşlarımızın görüşmeleri oluyor. Şimdi burada gerek bakanım, gerekse ben, bildiğiniz gibi dün Sayın IMF Başkanı ile görüşmelerimiz oldu, bugün yine görüşmelerimiz oldu. Dünya Bankası Başkanı ile aynı şekilde görüşmelerimiz oldu. Burada bütün hedef karşılıklı olarak dayanışma içinde bir çözüm yolunu bulmaktı, yani çözüme en çok yaklaştığımız noktadayız diyebilirim. IMF’de burada bu anlayışını bize gösterecektir. Çünkü IMF zaten bu dönemlerde bu tür destekleri verme için kurulmuş olan bir kurum. Kaldı ki biz de Türkiye olarak küçük de olsa bunların bir ortağıyız. IMF’nin ortağı olarak da zaten buradan gelebilecek herhangi bir destek, özellikle ülkemizdeki şu geçiş süreci için argüman olur diye düşünüyorum”Bir gazetecinin Erdoğan’a IMF ile ilgili şikayetlerini hatırlatması üzerine Başbakan, “O şikayetlerimle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Eğer o şikayet konuları ortadan kalkarsa biz de memnun oluruz” dedi. Gazetecinin “Şikayette değişiklik yok” sözleri üzerine Erdoğan, “Onu göreceğiz şimdi. Aşacağız gibi geliyor bana” diye konuştu.Çalışmalarla ilgili bir takvimlemeye gidilip gidilmediği sorusuna da Erdoğan, şu yanıtı verdi:“Bunlar ülkenin performansı ile ilgili şeyler. Bizim şu andaki performansımızı ben iyi görüyorum. Yani öyle umutsuzluk veya bir panik böyle bir şey görmüyorum. Şu anda biz o bakımdan iyiler arasındayız. Burada bütün mesele... Ben bir örnek vereceğim, o da şu; Bizim bankacılık sektörümüz geçen yıl 11.7 milyar dolar kazanmış, kar etmiş. Bu yıl ki görüntü 11 milyar dolar gibi. Şimdi geçen yıl bunu kazanmış olan bir finans sektörü var. Şimdi de neredeyse buna yakın bir karı olan bir sektör... Şimdi bu sektörün bu noktada paniklemesinin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Kuruluş amacına uygun olarak da bizim finans sektörümüz atması gereken adımları atmalıdır. Temenni ederiz ki bu konularda da kendi finans sektörümüzle mutabık kalırız. Çünkü finans sektörü dediğimiz zaman en garanti de olanlar onlar.”IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın da Erdoğan’ın sözlerini destekler bir açıklama yaptı. Strauss-Kahn, “Henüz bir anlaşma sağlanmadı ancak anlaşma yakın. Türkiye ile Türk ekonomisinin gerektirdiği düzenlemenin boyutu ve türü konusunda bazı görüş anlaşmazlıkları sürüyor. Türkiye için öngörülecek programda IMF’nin sağlayabileceği finansmanın miktarı konusunda da ayrılıklar var. Ancak anlaşma yakın” diye konuştu.