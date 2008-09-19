Türkiye ilk otomobil limanına kavuştu

Uluslararası taşımacılık firmalarından Arkas, yıllık 400 bin araç yükleme kapasitesine sahip ilk araba terminali Autoport'u otomotiv sektörünün hizmetine sundu. Autoport'un ilk müşterisi ise Singapur bayraklı M/V Toba adlı ro-ro gemisi oldu. Limanda ilk olarak, toplam 147 otomobil, 119 iş makinesi ve yedek parça tahliyesi gerçekleştirdi.



Yılda 1 milyon adedin üzerinde motorlu araç üretimiyle Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu performansı ile Türk ekonomisinin lokomotif sektörü haline geldi.



Türkiye'nin otomotiv üretimi, ihracatı ve ithalatının yüzde 80'inden fazlasının Marmara Bölgesi'nde gerçekleşmesi, sektörün daha fazla denizyolu ile ulaşım seçeneği aramasına yol açtı. Bölge limanlarının birçoğunda, konteyner ve dökme yük ile birlikte motorlu araç yükleme ve boşaltma faaliyetleri yapılıyor, ancak farklı markalara hizmet verecek ihtisaslaşmış bir "araç terminali" bulunmuyordu.



Sektör, araba terminali kazandı



Arkas'tan yapılan açıklamaya göre, Japon Mitsui&Co. ortaklığıyla, birden çok markaya hizmet edecek Türkiye'nin ilk araba terminali sektöre kazandırıldı. Kocaeli'nin Yeniköy beldesinde inşasına 2006 yılında başlanan Autoport, Doğu ve Güney Marmara'da konuşlanmış olan otomotiv sektörünün odağında, üretici ve distribütör firmaların depolama alanlarının kesişme noktasında bulunuyor. 160 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Autoport, aynı anda iki geminin yanaşabileceği 328 metre ve 246 metre uzunluğundaki iki rıhtımda yıllık 400 bin araç elleçleme hacmine sahip.



Türk otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan Autoport'a ilk olarak, acenteliğini Yakın Doğu Deniz Acenteliği A.Ş.'nin yaptığı W. Wilhelmsen armatörüne ait Singapur bayraklı M/V Toba adlı ro-ro gemisi yanaştı. Japonya'dan gelen 228 metre uzunluğundaki 54 bin 680 grostonluk gemiden toplam 147 otomobil, 119 iş makinesi ve çok sayıda yedek parça tahliyesi gerçekleştirildi.



Araçlar yazılım sistemi üzerinden izlenebiliyor



Autoport'taki tüm operasyon, iş akışlarına göre özel olarak tasarlanan ve müşterilerin araçların son durumu ile ilgili bilgiye anında ulaşılmasını sağlayan I-Tracks adlı bilgisayar işletim sistemi üzerinden yürütülmekte. Arkas Liman Hizmetleri Grup Başkanı Hakan Genç, Autoport'ta kullanılan I- Tracks adlı bilgisayarlı işletim sisteminin, operasyon ve müşteri hizmetlerinin hızlı ve yüksek standartlarda yerine getirilmesine ve müşterilerin yüklerini izleyebilmesine imkan verdiğine değinerek; " Üreticilerin bize teslim ettiği bu değerli yükler, liman operasyonu sırasında tamamen konusunda eğitilmiş elemanlarla gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle sağladığımız istihdam, dolaylı yoldan 700'ü buluyor" dedi.



Türkiye'nin ihracat birincisi olan otomotiv sektörünün lojistik altyapı ihtiyacına Autoport ile önemli bir katkı yaptıklarına inandıklarını ifade eden Hakan Genç, arz edilen kapasitede bu dinamik sektörün, ancak kısa ya da orta vadeli taleplerini karşılamaya yeteceğini tahmin ettiklerinden, kapasite artırımı için bugünden girişimlere başladıklarını belirtti.





