Türkiye 'ilk heykelini' dikiyor

Kanada’nın Ottawa kentinde Türk ataşe Atilla Altıkat’ın ASALA tarafından öldürüldüğü yere dikilecek heykelle ilgili yürütülen gizli operasyonun detayları ortaya çıktı.

Tolga Tanış'ın Hürriyet gazetesinde, eserin yaratıcılarından heykeltıraş Necmettin Yağcı’ya dayandırdığı haberine göre, heykel, Ermenilerin yurt dışında Türkiye aleyhine diktiği heykellere karşı, Türkiye’nin tezlerini savunan yurtdışındaki ilk heykel olma özelliği taşıyor.

Açılışı, Atilla Altıkat’ın 30 yıl önce öldürüldüğü 27 Ağustos'ta yapılacak heykelle ilgili bazı ayrıntılar şöyle:

- Ottawa Büyükelçiliği yetkililerinin girişimleri sonucu proje geçen sene kesinleşti.

- Ermeni lobisinin göstereceği tepki nedeniyle proje montaj aşamasına kadar büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Ne diplomatlar ne de eserin yaratıcıları dışarıya bilgi sızdırdı.

- Türkiye’de imal edildi ve 6 m çapında, 3 m derinliğinde ahşap ve paslanmaz çelikten yapıldı.

Heykelin içinden çıkacak ahşap dikey bir nesne, konulduğu kavşakta ataşemizin şehit edildiği yeri gösterecek.

- Heykel Kanada'ya, projeye sponsor olan Türk Hava Yolları tarafından götürüldü.

- Heykel Kurmay Albay Atilla Altıkat’ın anısına yapıldı, ancak dünyada görevi başında öldürülen tüm diplomatlara adandı.

3 proje hazırlandı

Projenin Türk sanatçılara önerilmesinni ardından, her ikisi de Gazi Üniversitesi öğretim üyesi olan heykeltraşlar Necmettin Yağcı ve Azimet Karaman ile Timöz Mimarlık şirketinden Reha Benderlioğlu ve Levent Timurhan tasarımlar oluşturmaya başladı.

Sanatçılar üç ayrı proje hazırladı. Türk Büyükelçiliği yetkilileri ise bu projeler arasından şimdikinde karar kıldı. Ve Mart ayında Ottawa Şehir Konseyi’ne eserin yaratıcıları tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda da proje estetik açıdan beğenildi ve yapıma karar verildi.

Haberde, kamuoyunun Çankırı’ya yaptığı daha sonra kaldırılan Türk atlet Süreyya Ayhan heykeliyle tanıdığı heykeltıraş Yağcı'nnı verdiği bilgilere göre, 6 metre çapı, 3 metre derinliği olan ahşap ve paslanmaz çelikten yapılan modüler heykelin tüm imalatı Türkiye’de tamamlandı.

Yağcı, heykel ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Tasarımdan önce Kanada’daki birçok heykeli araştırdım. Öncelikle bunun Kanada için de çok önemli, sembol bir sanat eseri olacağına inanıyoruz. Nitekim Ottawa’daki sunumda da heykel çok beğenildi. Konsey üylerinin tek şüphesi, malzemeye dairdi. Biz de thermowood ile nemi alınmış meşe cinsi ahşap ve paslanmaz çeliğin dış mekân için uygun olacağını anlattık. İkna oldular."