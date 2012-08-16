T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye 'ilk heykelini' dikiyor

Türkiye’nin tezlerini savunan yurtdışındaki ilk heykel Kanada'da dikilecek

16 Ağustos 2012 11:06

Kanada’nın Ottawa kentinde Türk ataşe Atilla Altıkat’ın ASALA tarafından öldürüldüğü yere dikilecek heykelle ilgili yürütülen gizli operasyonun detayları ortaya çıktı.

Tolga Tanış'ın Hürriyet gazetesinde, eserin yaratıcılarından heykeltıraş Necmettin Yağcı’ya dayandırdığı haberine göre, heykel, Ermenilerin yurt dışında Türkiye aleyhine diktiği heykellere karşı, Türkiye’nin tezlerini savunan yurtdışındaki ilk heykel olma özelliği taşıyor.

Açılışı, Atilla Altıkat’ın 30 yıl önce öldürüldüğü 27 Ağustos'ta yapılacak heykelle ilgili bazı ayrıntılar şöyle:

- Ottawa Büyükelçiliği yetkililerinin girişimleri sonucu proje geçen sene kesinleşti.

- Ermeni lobisinin göstereceği tepki nedeniyle proje montaj aşamasına kadar büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Ne diplomatlar ne de eserin yaratıcıları dışarıya bilgi sızdırdı.

-  Türkiye’de imal edildi ve 6 m çapında, 3 m derinliğinde ahşap ve paslanmaz çelikten yapıldı.

Heykelin içinden çıkacak ahşap dikey bir nesne, konulduğu kavşakta ataşemizin şehit edildiği yeri gösterecek.

- Heykel Kanada'ya, projeye sponsor olan Türk Hava Yolları tarafından götürüldü.

- Heykel Kurmay Albay Atilla Altıkat’ın anısına yapıldı, ancak dünyada görevi başında öldürülen tüm diplomatlara adandı.

 

3 proje hazırlandı

 

Projenin Türk sanatçılara önerilmesinni ardından, her ikisi de Gazi Üniversitesi öğretim üyesi olan heykeltraşlar Necmettin Yağcı ve Azimet Karaman ile Timöz Mimarlık şirketinden Reha Benderlioğlu ve Levent Timurhan tasarımlar oluşturmaya başladı.

Sanatçılar üç ayrı proje hazırladı. Türk Büyükelçiliği yetkilileri ise bu projeler arasından şimdikinde karar kıldı. Ve Mart ayında Ottawa Şehir Konseyi’ne eserin yaratıcıları tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda da proje estetik açıdan beğenildi ve yapıma karar verildi.

Haberde, kamuoyunun Çankırı’ya yaptığı daha sonra kaldırılan Türk atlet Süreyya Ayhan heykeliyle tanıdığı heykeltıraş Yağcı'nnı verdiği bilgilere göre, 6 metre çapı, 3 metre derinliği olan ahşap ve paslanmaz çelikten yapılan modüler heykelin tüm imalatı Türkiye’de tamamlandı.

Yağcı, heykel ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Tasarımdan önce Kanada’daki birçok heykeli araştırdım. Öncelikle bunun Kanada için de çok önemli, sembol bir sanat eseri olacağına inanıyoruz. Nitekim Ottawa’daki sunumda da heykel çok beğenildi. Konsey üylerinin tek şüphesi, malzemeye dairdi. Biz de thermowood ile nemi alınmış meşe cinsi ahşap ve paslanmaz çeliğin dış mekân için uygun olacağını anlattık. İkna oldular."

ETİKETLER

kanadaottawaermeninecmettin yağcıasala

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24