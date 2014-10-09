T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye, İlerleme Raporu’na ilgisiz'

AB İlerleme Raporu’nu değerlendiren uzmanlar, raporun ağır eleştiriler içermesine rağmen son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin zayıflaması nedeniyle kamuoyunda ilgi görmediğine dikkat çekiyor.

09 Ekim 2014 10:26


Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin hazırladığı 2014 yılı İlerleme Raporu Türkiye kamuoyunun gündeminde kendine fazla yer bulmasa da Gezi olayları ve yolsuzluk operasyonlarına ilişkin eleştirileri ve çözüm sürecine verdiği destek ile dikkat çekti. Rapora ilişkin Ankara'dan yapılan ilk açıklama ise AB Bakanı Volkan Bozkır'dan geldi. Bozkır, raporun "objektif ve dengeli" olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da raporun içinde yer alan haklı ve makul eleştirileri dikkatle not edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin en soğuk dönemini geçirdiği bu dönemde yayınlanan raporu Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne değerlendiren uzmanlar ise, raporun ilk yazıldığı 1998'den beri çıkan en sert rapor olduğuna dikkat çekerek, AB'nin dile getirdiği eleştirilerin Türkiye gündeminde yeterince tartışılmadığına vurgu yaptı.

'1998'den beri en kötü rapor'

Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Aktar, raporda 20 kez “ilerleme yok”, 16 kez “endişeliyiz” ve 8 kez “ciddi endişe” ifadesi bulunduğuna dikkat çekiyor. Raporda dengeli ve siyasete tahvil edilmeyecek bir dil kullanıldığına dikkat çeken Cengiz Aktar, “AB açıkça, Türkiye normlarımıza uyarsa müzakereler devam eder, diyor. Yani aslında şu anda müzakereler bir yere gitmiyor” diye konuşuyor. Söz konusu raporun ilk yayınlanmaya başladığı 1998'den bu yana en kötü rapor olduğuna vurgu yapan Aktar, “Türkiye, AB ile müzakerelere başlayalı beri 10 yıl geçti. Buna karşın pek çok fasılda ya ilerleme yok ya da çok az bir ilerleme var. Bu Türkiye açısından utanç verici bir durum” diyor.

'Türk kamuoyu ve hükümet rapora ilgisiz'

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (AVKAD) Kurucu Üyesi Dr. Can Baydarol da 2014 İlerleme Raporu'nda beklenen eleştirilerin yapıldığını, Gezi olayları ve 17 Aralık operasyonundan sonra bu tür eleştirilerin şaşırtıcı olmadığını belirtiyor. Özellikle son dönemde Erdoğan ve Merkel arasındaki siyasi gerilimin de rapora rengini verdiğini öne süren Baydarol, “Zaten bir süredir AB kulislerinde Türkiye'ye yönelik olarak ‘Önümüzdeki 5-6 yıl bu işi unutun' şeklinde bir söylem olduğunu biliyoruz” diyor. Raporda mümkün olduğu kadar diplomatik bir dil kullanıldığını ve eleştirilerin yanında övgüye de yer verildiğini kaydeden Baydarol, “İşin vahim tarafı, müzakere süreci uzadıkça bu raporlar Türkiye'de önemini kaybetti. Türkiye'de artık kamuoyu da hükümet de AB'nin görüşlerini kâle almıyor” diye konuşuyor.

'AB, Türkiye'nin ilgisizliğinden ders çıkarmalı'

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mensur Akgün ise Avrupa Birliği'nin büyük oranda objektif bir Türkiye fotoğrafı çektiğini ifade ederek, “AB, Türkiye'nin ilerlediği alanları da sorunlu olduğu alanları da net bir şekilde tespit etmiş. Bundan sonra AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı raporla ilgili gereken mesajı alacaktır" diyor. 2014 yılı İlerleme Raporu'na ilişkin en dikkat çekici noktanın Türkiye kamuoyunun rapordaki tespit ve uyarılara ilgisiz kalması olduğuna işaret eden Akgün, “Eskiden olsa böyle bir rapor Türkiye'de kıyamet koparır, çok tartışılırdı. Şu an ise Türkiye'de insanların raporu umursamaması çok üzücü” diye konuşuyor. Türkiye'nin hem IŞİD hem Kürt sorunu gibi ağır problemlerle uğraştığı bir dönemde, Kıbrıs sorunu nedeniyle de AB'den uzaklaştığını dile getiren Mensur Akgün, “Kıbrıs nedeniyle kilitlenen 13 fasılın kimse üstüne gitmiyor. Raporda kuşkusuz Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında duran bir bakış var. Kıbrıs meselesinde ilerleme yolu açılmazsa AB ile ilişkiler askıda kalmaya devam edecek. AB'nin de Türkiye'deki bu ilgisizlikten ders çıkarması gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RaporuTürkiye-ABBirliği TürkiyeRaporu TürkiyeGeziAnkara Bakanı Volkan BozkırBirliği-TürkiyeDeutsche Welle Türkçe ServisiTürkiyeWelle Türkçe ServisiBahçeşehirAvrupa Birliği Bölüm Başkanı ProfAktarCengiz Aktar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24