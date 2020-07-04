Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret anlaşması onaylandı

Türkiye ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan 'Ticaretin Geliştirilmesi' anlaşmasının her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

Venezuela hükümetine ait Correo del Orinoco gazetesinin haberine göre anlaşma 21 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Anlaşma, Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Caracas'taki tarihi binası Casa Gerilla'da düzenlenen törenle onaylandı.

Anlaşmanın onaylandığını Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza duyurdu. Her iki ülke arasındaki delegasyonlar karşılıklı işbirliği projeleri üzerinde çalışıyordu.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında "Ticari gelişimde çok önemli bir adım attık. Her iki tarafta önemli potansiyel var. Bu serbest ticaret anlaşması değil ama her iki ülke rekabet içinde olmadığı için, ekonomilerin birbirlerini tamamlamaları ve üretim yapabilmemiz için bir anlaşma" dedi.

Bakan Arreaza, anlaşmanın ayrıca gümrük vergileri için de yeni bir düzenleme getireceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:

"Bu bizim için çok önemli. Bu araçların ülkemize gelmesinden ve tüm zorluklar ve Venezuela hükümetine yönelik ekonomik saldırılar arasında bu araçların pratiğe geçecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Törene katılan Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da belirlenen takvim çerçevesinde çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını ifade etti.

'Kazan-kazan'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mütevellioğlu taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun şekilde 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, Cuma günü yaptığı açıklamada ticaretin geliştirilmesi anlaşmasıyla beraber Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacminin 350 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

Oğuz, "Bankacılık işlemleri ile ilgili sorunların çözülebilmesi ile bu yıl 400 milyon dolarlık ikili ticaret hacminin sağlanması mümkün. 2023 yılında tekrar 1 milyar dolar ticaret hacmi yakalanabilir" dedi.

'Yaptırım dışı' faaliyet

ABD, Venezuela'ya ağırlıklı olarak altın ve petrol işlemlerinde yaptırım uyguluyor.

Washington geçen yıl Şubat ayında Ankara'nın altın ticaretiyle İran'a yönelik yaptırımları ihlal ediyor olma ihtimaline karşı Türkiye'yi uyardığı bildirilmişti. BBC'ye konuşan kaynaklar Venezuela'nın altın sektörünü hedef alan yaptırımların Türkiye gibi üçüncü tarafları da kapsayacak şekilde genişletilebileceği uyarısını yaptığını söylemişti.

Venezuela geçen yıl Türkiye'ye 'rafinerilerde işlenip geri satın alınmak üzere' 900 milyon dolar değerinde altın satmıştı.

Venezuela'daki altının önemli bölümünün işlenmemiş olarak Türkiye'ye gönderildiği ve karşılığında temel gıda maddeleri alındığı bildiriliyordu. Bu gıda maddelerinin başında ise Venezuela'nın çok ihtiyaç duyduğu makarna ve süt tozu geliyordu.

Anadolu Ajansı'na konuşan DEİK Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Oğuz, "Venezuela'ya yönelik yaptırımlara baktığımızda temelinde altın ve petrol ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Devlet kurumları ile yapılan işlemler için yaptırımlar bunlar. Özel sektöre üzerinden yapılacak altın ve petrol dışındaki bütün emtialar yaptırım dışı" dedi.

Oğuz, gıda, ilaç ve medikal cihazlarda ticaretin kamu kurumları da dahil olmak üzere yaptırım dışında olduğunu ifade edip "Yaptırım dışında kalan birçok konuda rahatlıkla faaliyet gösterebiliriz. Ama altın çok net bir yaptırım konusudur. Altının yaptırım kapsamına alındığından beri Türkiye'nin Venezuela ile altın işlemi yapamadığını söyleyebilirim" diye konuştu.