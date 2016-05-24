Türkiye ile Ukrayna, vizesiz kalış süresini 90 güne çıkarıyor

Türkiye ile Ukrayna arasında varılan prensip anlaşması doğrultusunda vizesiz kalış süresi karşılıklı olarak 60 günden 90 güne çıkarılacak.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye ile Ukrayna arasında, vatandaşların seyahatlerinde vizesiz kalış süresinin karşılıklı olarak 90 güne çıkarılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

İki ülke arasındaki üstdüzey ilişkilere paralel şekilde, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının birbirlerinin ülkesine yapacağı ziyaretlerde vizesiz kalış süresinin karşılıklı olarak 60 günden 90 güne çıkarılması konusunda prensipte anlaşıldı.



Yeni uygulamanın, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi, ekonomik, ticari ve turizm odaklı ilişkilerini derinleştirerek iki halkın daha da yakınlaşmasını sağlaması bekleniyor.