Türkiye ile Ukrayna bugün saat 21:45'te karşı karşıya gelecek

Türkiye-Ukrayna 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda bugün karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Türkiye-Ukrayna karşılaşması TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek.

Grafe’nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.



Muhtemel 11'ler



Türkiye (4-1-4-1) : Volkan Babacan- Şener, Ömer, Hakan Balta, Caner (İsmail) - Mehmet Topal – Volkan Şen, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor - Cenk



Ukrayna (4-2-3-1) : Pyatov - Butko, Khacherıdı, Ordets, Sobol - Sydorchuk, Stepanenko - Yarmolenko, Zınchenko, Konoplyanka - Kovalenko



Ukrayna ile 7. randevu



Daha önce Ukrayna ile 2006 Dünya Kupası Elemeri'nde Ersun Yanal yönetiminde karşılaşan A Milli Takım, ilk maçı Kadıköy’de 3-0 kaybetmiş, deplasmandaki maçı ise 1-0 kazanmıştı. Ukrayna karşısında hazırlık maçları ile birlikte toplam 6 karşılaşmaya çıkan a milli takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. ukrayna filelerine 9 gol gönderen milliler, kendi ağlarında ise 5 gol gördü.

Arda Turan'sız milli takım





Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynanacak maçların aday kadrosuna Arda Turan, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı almadı. Terim, bu dört oyuncuyu Hırvatistan ile oynanan grubun ilk maçında da kadroya dahil etmemişti. Öte yandan, uzun süredir A Milli Takım'da yer almayan Ömer Toprak ise kadroda kendisine yer buldu.

Hazırlıklar devam ediyor



Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını Fatih Terim liderliğinde Konya'da sürdürüyor.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Mallı katılmadı.

Fatih Terim, antrenman sırasında çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. İdman, yenilenme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

Andriy Shevchenko: Gerilim dolu bir maç olacak

Ukrayna Milli Takım Teknik Direktöre Andriy Shevchenko, oyuncu Yevhen Konoplyanka ile maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi.



Andriy Shevchenko, gazetecilerin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında iyi bir futbolcu olduğunu ve antrenörlük kariyerinde de iyi bir yere sahip olacağını söylediğini hatırlatması üzerine, Fatih Terim'e çok büyük saygı duyduğunu söyledi. Milan'da Fatih Terim'in antrenörü olduğunu hatırlatan Shevchenko, ''Son 15-20 yıl içinde kendisiyle dostluk ve arkadaşlık içindeydik. Antrenörlük yolunda baş koydum. Bu yolda iyi bir antrenör olmak sadece bana bağlı değil, ekibimle de bağlı.''dedi.



Shevchenko, yarın oynanacak maçın da gerilim dolu olacağını belirterek, ''Gerilim dolu maç olacağını söyleyebilirim. Türkiye, Ukrayna maçları, basit tempoda geçmeyen ve her zaman hızlı temposuyla ön plana çıkmıştır'' dedi.