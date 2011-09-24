T24-



Rum siyasiler: Anlaşma geçersiz



Hürriyet'in haberine göre, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu açılış toplantısında yaptığı konuşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rum ordusunun alarmda olduğu ve savaşa hazırlandığı yönündeki haberleri “saçma ve anlamsız” olarak niteledi. Hristofyas, “Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğu ortada. Türkiye ile savaşamayız, problemleri barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.Daha önce Kıbrıs Adası çevresinde çıkartacakları petrol ve doğalgazdan Kıbrıslı Türklerin ancak krizin çözümünden sonra yararlanabileceğini savunan, BM’de yaptığı konuşmada ise, geri adım atarak Kıbrıslı Türklerin haklarının çözümden önce verileceğini belirten Hristofyas, bölgedeki Türk ordusunun faaliyetleri ile ilgili olarak “Yunanistan’la birlikte hareket ediyoruz. Bölgede yeterince kriz var. Türkiye umarız istemediğimiz gerilim noktasına getirmez” dedi.Türkiye ile KKTC arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının hükümsüz olduğunu savunan Hristofyas, BM çerçevesindeki görüşmelerde ilerleme olmamasından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu sorumlu tuttu. Hristofyas, Eroğlu’nun uzlaşma noktalarından geri adım attığını öne sürdü.Kıbrıs Rum siyasetinde iç politika konularında kavgalı olan siyasi partiler, Türkiye karşısında birleşti. Rum Ana Muhalefet Lideri Nikos Anastasiades başta olmak üzere siyasi parti liderleri, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın geçersiz olduğunu öne sürdü. Rum Parlamentosu da ülke egemenliğine Türkiye’nin yaptığını öne sürdüğü ihlalleri kınadı.Krize dahil olan Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos da Türkiye’nin deniz hukukunda hakkı olmadığını, çünkü ilgili anlaşmayı imzalamadığını söyledi. Hrisostomos, “Türkiye bağıracak, en nihayetinde de susacak” dedi.Rum yönetiminde iktidardaki AKEL milletvekillerinin girişimleriyle toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Siyasi Grup Başkanları Konseyi, krizi AP’nin Salı günkü oturumunda ele alınmasına karar verdi.