Türkiye ile Rusya 18 yıl sonra karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı'yla Rusya bu akşam saat 21:30'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetecek.

Türkiye ile Rusya en son 22 Nisan 1998'de karşı karşıya gelmiş maçı Rusya 1-0 kazanmıştı.

Milliler Rusya maçının son antrenmanını yaptı





2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları öncesi son hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Milli Takımın kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcular, büyük bir Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



TRTspor'un haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon çalışması yapan milliler, daha sonra çift kale maçla çalışmayı sürdürdü. Maçı sık sık durduran Terim, oyuncularını uyardı. Terim'in oyuncularından dikine oynamaları ve alan daraltmalarını istediği gözlemlendi.



Milli takımın tecrübeli oyuncularından Nuri Şahin'in, Borussia Dortmund'tan takım arkadaşı olan genç yetenek Emre Mor'a uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.



Eski milli futbolculardan teknik direktör Yusuf Şimşek de antrenmanı ziyaret ederek Terim ve teknik heyetle bir süre görüştü. Otelin sahasına gelen vatandaşlar antrenmanı ilgiyle izledi. Futbolseverler antrenman sonunda ay-yıldızlı oyuncularla fotoğraf çektirdi.





Milli maçın gelirleri 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlanacak





A Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile Antalya'da yapacağı özel maçın gelirleri 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm gelirlerinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dayanışma Fonu'na bağışlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Türkiye-Rusya karşılaşması hasılatının yanı sıra 5 milyon liralık ek bir yardımın da fona aktarılacağı kaydedildi.

Türkiye ile Rusya arasında oynanan maçların tarihleri ve skorları şöyle:

16 Kasım 1924 – SSCB: 3 – Türkiye: 0 (Özel Maç)

15 Mayıs 1925 – Türkiye: 1 – SSCB: 2 (Özel Maç)

18 Haziran 1961 – SSCB: 1 – Türkiye: 0 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

12 Kasım 1961 – Türkiye: 1 – SSCB: 2 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

16 Ekim 1966 – SSCB: 0 – Türkiye: 2 (Özel Maç)

15 Ekim 1969 – SSCB: 3 – Türkiye: 0 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

16 Kasım 1969 – Türkiye: 1 – SSCB: 3 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

2 Nisan 1975 – SSCB: 3 – Türkiye: 0 (Avrupa Şampiyonası Eleme Maçı)

23 Kasım 1975 – Türkiye: 1 – SSCB: 0 (Avrupa Şampiyonası Eleme Maçı)

5 Ekim 1978 – Türkiye: 0 – SSCB: 2 (Özel Maç)

23 Eylül 1981 – SSCB: 4 – Türkiye: 0 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

7 Ekim 1981 – Türkiye: 0 – SSCB: 3 (Dünya Kupası Eleme Maçı)

6 Eylül 1984 – Türkiye: 2 – SSCB:1 (U21) (Özel Maç)

10 Mayıs 1989 – Türkiye 0 – SSCB: 1 (Dünya Kupası Eleme Grubu Maçı)

15 Kasım 1989 – SSCB: 2 – Türkiye: 0 (Dünya Kupası Eleme Grubu Maçı)

20 Nisan 1994 – Türkiye: 0 – Rusya: 1 (Özel Maç)

22 Nisan 1998 – Rusya: 1 – Türkiye: 0 (Özel Maç)