'Türkiye ile ortak sınırın, iki ülkenin koordinasyonuyla kapatılması gerek'

İngiliz Independent gazetesinin tanınmış yazarı Robert Fisk, Halep’te muhaliflerle savaşan Suriye ordusunun görüşlerini yansıtan önemli bir makale kaleme aldı.

Fisk’e konuşan Suriye ordusundan binbaşı Somar, Türkiye ile ortak sınırın, iki ülkenin koordinasyonuyla kapatılması gereğini savunurken “Türk hükümeti, düşman safında. Erdoğan Suriye’ye karşı” dedi.

Independent, Ortadoğu uzmanı Fisk’in, başlığında Suriyeli subayın “İsyancı Ordusu Mu? Onlar, Bir Yabancılar Çetesi” sözlerinin kullanıldığı makalesinin spotunda “Yazarımız, dünyanın en eski kentlerinden birini parçalamakta olan bir savaşa ilişkin Suriye güçlerinin gerekçelerine kulak asıyor” diye yazdı. Fisk, Halep’in doğu tarafı için verilen kanlı mücadelenin ardından gezdiği kentin içi karartıcı manzaralarını yazarak başladığı makalesinde kendisine eşlik eden ve “mükemmel bir İngilizce konuştuğunu” belirttiği Binbaşı Somar’ın “Buna inanmayacaksınız. Bizim tutsaklarımızdan biri bana ‘Filistin’in o kadar güzel olduğunu fark etmemiştim’ dedi. İsraillilerle savaşmak üzere Filistin’de olduğunu sanıyordu” şeklindeki sözlerini aktardı.



Cami içinde kurşunlar



Halep’teki Sharaf Camii’nin içindeki manzarayı da okuyucularına aktaran Fisk, “Cami içinde kurşunlar, boş peynir kutuları, sigara izmaritleri ve isyancıların yatmak için kullandıkları yığın yığın cami halısı vardı” diye yazarak, şöyle devam etti: “Muharebe 24 saat sürmüştü... Az kan vardı. Hepsi Suriyeli 10- 15 isyancı silahlarını teslim etmeleri halinde kendilerine merhamet gösterileceği önerisi üzerine teslim oldu. Bu merhametin niteliği tabii ki bize açıklanmadı.”



“Savaşı kaybedecekler”



Robert Fisk, Halep kalesinin içler acısı durumundan da söz ettiği makalesinde Somar’ın yüksek düzey idarecisi General Saber’in çarpışmalarda, 30 Suriyeli isyancı öldürülürken Suriye ordusunda sadece sekiz kişinin yaralandığını anlattığını kaydetti. Kendileriyle konuşmaya “cesaretlendirilen” askerlerin birçoğunun Halep’te o kadar sayıda “yabancı savaşçı olmasından hayretle söz ettiklerini” yazan, Fisk, askerlerden birinin “Halep’te beş milyon insan yaşıyor. Düşman, savaşı kazanacağından o kadar eminse, o kadar yabancı getirmeye gerek yoktu. Kaybedecekler” dediğini anlattı.

Fisk, makalesinde “Mükemmel bir İngilizce konuşup siyasi boyutu çok iyi anladığını” belirttiği Binbaşı Somar’ın Türkiye ile ilgili değerlendirmesini de şöyle aktardı: “(Binbaşı Somar) ‘Türkiye ile sınırlarımız büyük sorun’ görüşünü kabul etti. Sınırın kapatılması lazım. Sınır, iki ülkenin koordinasyonuyla kapatılmalı. Ancak Türk hükümeti, düşman safında. Erdoğan, Suriye’ye karşı” diye konuştu.”