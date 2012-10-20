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Türkiye ile Kolombiya arasında vizeler kalktı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında vizelerin karşılıklı kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı

20 Ekim 2012 13:47

Bakanlar Kurulu 14 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında vizelerin karşılıklı kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Milletlerarası Antlaşma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu anlamda vize rejimine tabi olacak durumlar, Kolombiya'dan Türkiye'ye arkeolojik kazı, Ağrı Dağı'na tırmanış, belgesel, film çekimi, çalışma, okuma, sirk gösterisi, gazetecilik faaliyetleri için gelecekler için geçerli olacak.

 

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