Türkiye ile IMF ilişkilerinde yeni dönem

Uluslararası Para Fonu'na son borç dilimini bu ay ödeyecek Türkiye, IMF'yle ilişkilerinde yeni bir döneme de imza atıyor.

AA'nın sorularını yanıtlayan IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, Türkiye'nin 5 milyar dolarla IMF'ye finansal katkı sağlayacak ülkeler arasında yer alacağını belirtti.

Lewis, "Türkiye'nin küresel krize karşı uluslararası yanıtın önemli bir parçası olan küresel güvenlik ağına yapmış olduğu katkıyı takdirle karşılıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 188 üye devleti temsil eden IMF'nin içerisinde etkinliğinin artacağına dikkat çeken Lewis, "Türkiye ve IMF arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır ve biz bu ilişkinin gelecekte de devam etmesini beklemekteyiz. Türkiye ve IMF arasındaki ilişki şimdi çok daha iki yönlü bir ilişkidir. Özellikle ekonomik ve finansal politikalar üzerinde yakın diyaloglarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

2008 yılına kadar 47 yıl boyunca IMF ile 19 ayrı stand-by anlaşması imzalayarak, yaklaşık 50 milyar dolar kredi alan Türkiye, bu ay itibariyle artık masanın diğer tarafında yer alacak.

IMF'nin Türkiye Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye bu yeni dönemde IMF'nin Kriz Kurtarma Fonu'na 5 milyar dolar katkı sağlaması halinde 39 ülke içerisinde en çok büyük katkıyı sağlayan 23. ülke olacak.