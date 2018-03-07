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'Türkiye ile ilişkiler yaşamsal önemli'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gitti

07 Mart 2018 12:27

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Binali Yıldırım\'ın resmi davetlisi olarak Ankara\'ya gitti. Ada\'dan ayrılmadan önce Ercan Havaalanı\'nda açıklama yapan Erhürman, \"Türkiye ile iyi ilişkiler yaşamsal öneme sahip\" dedi.
Türkiye\'nin yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Erhürman, \"Dolayısıyla çok kısa süre içerisinde randevunun verilmesi mümkün olmadı\" dedi. Kıbrıs ve hidrokarbon konularıyla ilgili görüş alışverişine ihtiyaç olduğunu anlatan Erhürman, \"Birkaç proje fikrimizi Sayın Başbakan Yıldırım ile paylaşacağım\" diye konuştu. Başbakan Erhürman\'a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik ediyor.

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