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Türkiye, Koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak uçuşlarını durdurdu!

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin yeni önlemleri açıkladı

29 Şubat 2020 22:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni önlemleri açıklarken, "Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.

Koca, Irak ile karayolu geçişinin de geçici olarak kapatıldığını belirtirken, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğunu aktardı.

Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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