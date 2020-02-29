Türkiye, Koronavirüs nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak uçuşlarını durdurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni önlemleri açıklarken, "Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.

Koca, Irak ile karayolu geçişinin de geçici olarak kapatıldığını belirtirken, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğunu aktardı.

Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: