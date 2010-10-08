-TÜRKİYE İLE ÇİN 8 ANLAŞMA İMZALADI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jiabo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında ticaret, kültür ve ulaştırma konularında 8 anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jeabo'nun Başbakan Merkez Binada ortaklaşa gerçekleştirdiği basın açıklaması öncesinde imzalandı. Bu çerçevede, iki ülke Hükümetlerarası İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Anlaşma, İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Orta ve Uzun Dönem Gelişim Planı İçin Ortak Çalışma Başlatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Üçüncü Ülkelerde Altyapı İnşası ve Teknik Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliğini Artırmaya İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni İpek Yolu Bağlantısı Hakkında Ortak Çalışma Grubu Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Çin Ticaret Bakanı Chen Deming arasında imzalandı. Türkiye ile Çin Arasında 2010-2013 Yılları İçin Kültürel Değişim ve İşbirliği Uygulama Planına, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çin Kültür Bakanı Cai Wu imza koydu. Ulaştırma Bakanlığı ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası, iki ülke ulaştırma bakanlıkları arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Hükümetlerarası Demiryolu İşbirliği Anlaşmasına da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi arasında imzalandı.